Inzaghi subito ‘esonerato’: rispunta Conte all’improvviso

Simone Inzaghi finisce sotto la luce dei riflettori dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna. Spunta di nuovo il nome di Antonio Conte

L’Inter si ferma ancora in campionato, per la settima volta e ancora una volta dopo le fatiche di Champions League. Non può essere un caso.

I nerazzurri steccano nettamente l’impegno contro i rossoblù e già nel primo tempo hanno rischiato in diverse occasioni di passare in svantaggio, cosa che poi è successa puntualmente nel secondo tempo e con il gol decisivo di Riccardo Orsolini. In molti sui social network stanno criticando la gestione della partita da parte di Simone Inzaghi, ma anche il modo di allenare la squadra. Ecco cosa sta succedendo.

Inzaghi scaricato dai tifosi dell’Inter: impazza il paragone con Conte

In tanti, infatti, danno la colpa all’allenatore perché non riesce a caricare al meglio la squadra negli impegni che sulla carta contano un po’ meno.

E poi i numeri sono impietosi: con la sconfitta di oggi, Inzaghi ha eguagliato le sette sconfitte totali che Conte aveva incassato nei due anni all’Inter. Insomma, così le cose proprio non vanno: di seguito vi mostriamo le motivazioni dei tifosi delusi sui social.

Sette sconfitte in questa #SerieA sono una roba inaccettabile. Il #Bologna ha meritato totalmente la vittoria, che, poteva essere anche più rotonda. Un’#Inter spenta e messa in campo in maniera scriteriata. Per me il destino di #Inzaghi dovrebbe essere segnato #BolognaInter — Mario Tramo (@TramoMario) February 26, 2023

2 punti tra Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna, se non capite che è da esonero una roba del genere forse dovreste seguire un altro sport!#inzaghiout #BolognaInter #Inter — berets76 (@berets76) February 26, 2023

un allenatore che perde con una mediocre squadretta che ti ha già fatto perdere un campionato e che non riesce a trasmettere ai propri giocatori la voglia di rivincita e non li carica al 150% durante la partita non merita di allenare l’@Inter #BolognaInter #InzaghiOUT — HIGHLANDER-L.L. (@Luca4nrgs) February 26, 2023

La mia opinione su #Inzaghi è nota da anni. Forse, almeno dopo lo scempio di oggi, quelli che hanno giocato anche solo in terza categoria, si renderanno conto che ci serve uno del mestiere in quella posizione #BolognaInter — Nictaux (@Nictaux_) February 26, 2023

#Thiagomotta può zittire chiunque nello spogliatoio dicendo “Io so come si vince”.

Appunto, Thiago Motta.#BolognaInter — Bonconte (@Pliis3) February 26, 2023

Senza equilibrio: tecnico, tattico, mentale, caratteriale.

Un accozzaglia di individui, non una squadra.

Tutti hanno colpe, allenatore e giocatori.#BolognaInter — L’Eretico 🖤💙 (@EreticoNeroBlu) February 26, 2023

E una evidenza che ormai si rafforza: Inzaghi vince le partite secche ma perde i campionati perché non riesce a mantenere la squadra concentrata con le piccole. Cosa dove invece eccelle Conte anche se la sua squadra giocava sostanzialmente peggio… — ignis_60 (@ignis_60) February 26, 2023