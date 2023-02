HIGHLIGHTS | Pari spettacolo alla Dacia Arena: Nzola gela l’Udinese

Bellissima partita quella in scena alle 18 fra l’Udinese di Andrea Sottil e lo Spezia di Leonardo Semplici: ecco la cronaca della sfida della 24esima giornata di Serie A

Una partita veramente da fuochi d’artificio quella fra l’Udinese di Andrea Sottil e lo Spezia di Leonardo Semplici. Ad andare in vantaggio sono subito gli ospiti bravissimi a sfruttare l’errore di Success in impostazione.

Verde lancia il contropiede e Nzola, al rientro, è freddissimo nel saltare Silvestri e portare avanti i suoi. L’Udinese però reagisce subito e, dopo una grande chance per Pereyra, trova il pareggio con la rete siglata dal solito Beto. Il centravanti portoghese realizza un gol fotocopia a quello del collega Nzola e impatta la sfida. Da quel momento è un assolo dei padroni di casa che cercano in tutti i modi di fare il vuoto con gli avversari e, nella ripresa, sulla bellissima palla di Lovric, Pereyra stavolta trova la porta con un tiro di punta, in stile calcio a cinque, e porta in vantaggio l’Udinese di Andrea Sottil.





Udinese-Spezia, finale da urlo

Nel finale la partita si accende sia in termini di occasioni che di intensità. Lo Spezia infatti non molla l’osso e, su un contropiede lanciato da un Agudelo ispiratissimo, trova il pareggio con il solito Nzola.

Il centravanti dei liguri è il protagonista assoluto della sfida insieme alla difesa proprio della squadra allenata da Semplici che, nel finale, respinge tutto il possibile per scongiurare l’assalto dell’Udinese che più volte va vicino al gol. L’occasione più grande è senza dubbio quella per Beto che, su un rimpallo, gira in mezza rovesciata a pochi metri dalla porta, ma trova le mani sicure di Dragowski che, qualche istante più tardi, rischia tantissimo con un’uscita non sicurissima sulla quale, sempre il bomber friulano, sfiora la rete del nuovo vantaggio e della probabile vittoria.