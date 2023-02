HIGHLIGHTS | Orsolini punisce un’Inter irriconoscibile: finisce 1-0

L’Inter ha affrontato nel match dell’ora di un pranzo il Bologna. Ecco com’è terminata la partita della 24esima giornata di Serie A

In settimana ci sono state le fatiche contro il Porto, oggi l’Inter affrontava un match comunque difficile in trasferta contro il Bologna.

I nerazzurri partono male, subendo tremendamente l’aggressività della squadra di Thiago Motta. L’attacco non aiuta, ma è soprattutto il centrocampo a non riuscire a gestire al meglio il pallone e non fare il solito lavoro utile per fare filtro. Infatti, sono tante le palle gol in favore dei felsinei, ma che prima il Var e poi André Onana vanificano. In particolare, Barrow era riuscito ad andare in gol a metà della prima frazione di gioco, ma la posizione oltre la linea di Dominguez manda il direttore di gara alla revisione: la rete viene annullata. Un brutto spavento per l’Inter che si amplifica qualche minuto più tardi, quando Soriano spacca la traversa con un tiro dalla sinistra.

Il secondo tempo certifica la vittoria del Bologna sull’Inter

Simone Inzaghi, quindi, non è affatto contento dell’approccio alla partita dei suoi e anche dei movimenti della sua linea difensiva.

Già al 46esimo il tecnico opera la prima sostituzione: entra Acerbi al posto di de Vrij. In realtà, la musica un po’ cambia e l’Inter riesce a creare gioco e qualche occasione, soprattutto con Romelu Lukaku. Alla fine, però, l’acuto decisivo è quello di Riccardo Orsolini che sfrutta un grave errore in costruzione di Danilo D’Ambrosio e batte Onana realizzando il gol partita. Il Bologna sale così a 35 punti, mentre l’Inter resta a 47 e sempre più lontana dal Napoli, ma anche con il fiato sul collo delle dirette concorrenti. A breve arriveranno gli highlights del match.

BOLOGNA-INTER 1-0 (Orsolini 76′)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter* 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna* 35, Torino 33, Juventus** 32, Udinese 30, Monza 29, Empoli* 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, Fiorentina 25, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione