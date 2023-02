HIGHLIGHTS | Il Milan torna a volare: Pioli stende l’Atalanta e aggancia Inzaghi

Altra vittoria per il Milan targato Stefano Pioli, che batte 2 a 0 in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: ancora in gol Junior Messias

Ora possiamo dirlo con assoluta convinzione: il Milan di Stefano Pioli è rinato. Stavolta il ‘Diavolo’ ha portato a casa tre punti molto importanti in chiave classifica battendo il proprio avversario 2 a 0.

E di certo l’Atalanta targata Gian Piero Gasperini non rappresenta un avversario qualunque, anzi. Avere la meglio sulla compagine bergamasca non è mai semplice, a maggior ragione considerando la pericolosità di elementi di spessore come Rasmus Hojlund e Ademola Lookman. I rossoneri, però, hanno finalmente ritrovato la quadra e gran parte del merito, in tal senso, è di mister Pioli. Il tecnico emiliano ha sperimentato, dando alla sua squadra un nuovo assetto dal punto di vista tattico e inserendo nell’undici titolare Malick Thiaw (difesa a tre). Così facendo, il Milan ha acquistato nuovamente quella compattezza che aveva smarrito dal pareggio beffa contro José Mourinho e la sua Roma. Magari si segna un po’ meno, ma si vince. Ed è questa la cosa più importante in assoluto. A sbloccare la contesa, al minuto 25, è l’autorete di Juan Musso. Sponda aerea di Giroud per Theo Hernandez, che colpisce al volo da fuori area. La conclusione del francese finisce sul palo e successivamente sbatte sull’estremo difensore della ‘Dea’, finendo in rete.

Serie A, Milan-Atalanta 2-0: marcatori, classifica e highlights

Milan-Atalanta 2-0: 25′ aut. Musso (A), 86′ Messias (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Roma* 44, Lazio* 42, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 32, Torino* 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Fiorentina* 25, Salernitana 24, Spezia 20, Hellas Verona* 17, Sampdoria* 11, Cremonese* 9.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e quindici punti di penalizzazione