DIRETTA Serie A, Milan-Atalanta | Formazioni UFFICIALI LIVE

Chiude la domenica della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A la sfida Champions tra Milan e Atalanta

Un pezzo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League passa dall’ultimo match domenicale, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, tra il Milan e l’Atalanta.

Divisi in classifica tra tre punti, a favore dei campioni d’Italia in carica, la sfida si preannuncia spettacolare. I rossoneri di Stefano Pioli arrivano a questo importante appuntamento dopo la vittoria, la seconda consecutiva per 1-0, ottenuta sul campo del Monza dei grande ex Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Decisiva la rete di Junior Messias. Di contro, i nerazzurri guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, vivono un momento altalenante: nelle ultime cinque partite hanno collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte, l’ultima tra le mura amiche contro il Lecce, sconfitto ieri dal Sassuolo, di Marco Baroni. Per non perdere il treno che porta all’Europa dei grandi, dovrà uscire da questa partita con un risultato positivo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: