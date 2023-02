DIRETTA Serie A, Bologna-Inter | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bologna-Inter, lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A

Scacciare i fantasmi del passato e sfruttare l’onda lunga della vittoria di Champions contro il Porto. Con questo stato d’animo, l’Inter torna a Bologna per cancellare il ricordo di una sconfitta dolorosissima nella corsa scudetto dello scorso anno.

Reduce dal successo per 3-1 contro l’Udinese, la squadra allenata da Simone Inzaghi cerca continuità di risultati anche in trasferta, per cancellare lo 0-0 di due settimane fa contro la Sampdoria. Una sfida da vincere a ogni costo, che i nerazzurri dovranno tuttavia affrontare con due aseenti molti importanti: Milan Skriniar e Federico Dimarco. Dall’altra parte della barricata, il grande ex Thiago Motta non se la passa certamente meglio. Soprattutto in attacco, dove dovrà rinunciare ancora una volta a Marko Arnautovic e Joshua Zirkzee.

Defezioni importanti, che i rossoblu hanno tuttavia dimostrato di riuscire a superare, in un 2023 molto positivo, fatta eccezione per la sconfitta casalinga contro il Monza. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello stadio “Dall’Ara”.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Motta

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Torino 33, Juventus** 32, Bologna 32, Udinese 30, Monza 29, Empoli* 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, Fiorentina 25, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione