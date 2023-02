Barella diventa ‘rosso’: grandi manovre Inter

Il futuro di Barella è pronto a stravolgere il centrocampo dell’Inter: l’offerta faraonica può cambiare tutto

L’Inter è entrata nella fase calda della stagione, con una serie di partite fondamentali per la stagione in corso, ma anche quella che verrà l’anno prossimo. Nelle prossime settimane la squadra di Inzaghi avrà un calendario abbastanza abbordabile in Serie A, con la possibilità di gestire al meglio le energie per il ritorno col Porto.

I nerazzurri hanno dimostrato di poter essere nettamente più forti delle concorrenti per un posto Champions e i 5 punti di vantaggio attuali rispetto alla quinta (la Lazio) sono un bottino discreto, incrementabile di sicuro. Questa almeno è la situazione del campo, che contando pure la Coppa Italia ancora in palio, si presenta decisamente buona. Al netto della lotta scudetto mai partita e che vede il Napoli più che lanciatissimo. Di altra sostanza invece la questione mercato estivo, dove Marotta rischia di dover vivere settimane dolorose. I 60 milioni di attivo da raggiungere entro il 30 giugno rappresentano una spada di Damocle. Anche perché il sacrificato già stabilito, ovvero Dumfries, sta facendo malissimo nel post-Mondiale. E insieme al suo addio con buona probabilità servirà anche quello di un altro giocatore importante.

Inter, il Liverpool pronto all’assalto per Barella. Kessie-Brozovic: la situazione

Il nome più temuto è logicamente, oltre a Lautaro Martinez, proprio quello di Nicolò Barella. L’Inter ovviamente non vuole privarsi di lui, ma se dovessero arrivare offerte da 70 milioni Marotta potrebbe anche cambiare idea e sistemare alla grande i conti. In pole in questo senso può esserci il Liverpool di Klopp, che ha ammesso come in estate serviranno parecchi investimenti. E anche in Inghilterra sostengono come serva in primis almeno un rinforzo di grande valore a centrocampo. Barella sarebbe il profilo ideale per i Reds.

E al suo posto? Franck Kessie resta il giocatore fortemente in orbita nerazzurra, con l’Inter che si sta tenendo aggiornato sulla situazione. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i contatti con l’agente sono frequenti nonostante le smentite di facciata. Nei prossimi giorni ce ne saranno verosimilmente di nuovi, anche per aggiornarsi su quelle che sono le intenzioni del Barcellona sull’ivoriano. Molto potrà dipendere anche dal rinnovo di Busquets: se arriverà la firma, Kessie può valutare il ritorno in Serie A. Con i blaugrana, inoltre, c’è sempre in ballo la questione Brozovic, che piace dalle parti del Camp Nou.

L’idea di uno scambio non è del tutto tramontata, anche perché il croato potrebbe essere un altro dei sacrificati. Sarà una questione di cifre, visto che l’Inter non acquisterebbe Kessie ma lo prenderebbe in prestito con parte dell’ingaggio a carico del Barcellona. Altrimenti, appunto, con uno scambio ma insieme a un conguaglio a proprio favore. E Kessie diventerebbe l’erede di Barella, oltre che – insieme a Calhanoglu – di Brozovic. Tutto può ancora accadere, con il Liverpool pronto a sparigliare le carte e far partire l’incastro.