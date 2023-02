Bologna-Inter, niente rigore e goal annullato a Barrow: il motivo

Gol annullato al Bologna: dal fuorigioco di Dominguez al tocco in area di Darmian. Cosa è successo nel cuore dell’area di rigore nerazzurra.

Si preannunciava una sfida vibrante sin da subito e fino a questo momento l’attesa è stata assolutamente ripagata. Merito di un Bologna che ha spinto immediatamente sul pedale dell’acceleratore creando diverse occasioni interessanti, costringendo l’Inter ad arretrare il proprio baricentro.

Nei primi venti minuti di gioco si è materializzato un vero e proprio assedio da parte degli uomini di Thiago Motta che hanno creato i presupposti per passare in vantaggio in diverse circostanze. In realtà in un’occasione i rossoblu erano riusciti a gonfiare la rete di Onana con Barrow, il cui goal però è stato annullato da Orsato dopo una revisione al VAR. In realtà sono stati due gli episodi posti sotto la lente d’ingrandimento del direttore di gara.

Darmian, infatti, aveva toccato il pallone prima con la gamba e poi con il braccio nel cuore dell’area di rigore: motivo per il quale Orsato non ha ravvisato gli estremi per assegnare la massima punizione. Inoltre l’esterno dell’Inter ha un braccio in alto e uno in basso: l’impatto con il pallone, poi, è avvenuto con quello poggiato a terra. L’azione però è andata avanti con Barrow che ha preso palla dal limite dell’area di rigore e ha scagliato una conclusione precisissima sulla quale Onana non ha potuto fare niente.

Bologna-Inter, gol annullato ai felsinei: posizione influente di Dominguez

Il gol del Bologna, però, è stato annullato da Orsato una volta richiamato al monitor. Il motivo? Sulla conclusione dell’attaccante dei rossoblu Dominguez si trovava in evidente posizione di fuorigioco.

La posizione di Dominguez è stata considerata attiva in quanto ha ostacolato la visuale di Onana. Dinamica che si è materializzata già in altre occasioni in questa stagione e che infatti non ha portato a proteste importanti sulla panchina del Bologna. Il gioco è dunque ripartito sul risultato di parità: servirà comunque un altro approccio da parte dei nerazzurri per venire a capo di una situazione piuttosto complicata.