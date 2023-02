Bologna-Inter, la scelta di Inzaghi scatena il caos: “Un azzardo”

Bologna-Inter, la scelta di Inzaghi non è stata digerita dai tifosi che hanno subito esternato il loro dissenso sui social. Cosa è successo.

La sfida con il Bologna per consolidare la seconda posizione in classifica, alle spalle del funambolico Napoli di Luciano Spalletti. Un match che in casa Inter, però, non può non rievocare ricordi dicotomici.

Alla luce degli impegni in rapida successioni che attendono l’Inter nel corso delle prossime gare ufficiali Simone Inzaghi in occasione della sfida con i felsinei ha varato un turnover ragionato. Nicolò Barella, ad esempio, partirà inizialmente dalla panchina salvo poi essere gettato nella mischia a gara in corsa. Decisione, quella di Inzaghi, che non è stata digerita da molti supporters nerazzurri che hanno subito preso d’assalto i social. Sono arrivate critiche importanti al tecnico dell’Inter per la decisione di lasciare inizialmente in panchina Barella, affidando nuovamente le chiavi del centrocampo a Mkhitaryan.

Bologna-Inter, Inzaghi criticato sui social: ecco perché

Mkhitaryan in, Barella out. Gestione delle forze in casa Inter assolutamente necessario per razionalizzare gli sforzi in vista dei match dei vari impegni. Non è escluso, poi, che Barella possa entrare a gara in corsa, per imprimere quella svolta al match in termini di energia e brio. Tuttavia i tifosi dell’Inter si sono immediatamente scagliati contro Inzaghi per la scelta di tenere fuori Barella dagli undici titolari. Ecco una rapida carrellata:

Ma perché far riposare Barella e non Mkitharyan che aveva bisogno di riposare — Simone Cadau (@rickiealvarez98) February 26, 2023

Ma Inzaghi ci fa o ci e’? Barella fuori con il Bologna.🤦‍♂️ — Frank Dema (@Francesco54) February 26, 2023

Barella 26 anni ha bisogno di riposare.

Mkhitaryan 34 anni è alla 300esima partita consecutiva. scarsone inzaghi. — Ῡ24 (@YvanGoSlow24) February 26, 2023

Ma invece di fare riposare Mkhitaryan riposa Barella? — Viviana (@VivInterNews) February 26, 2023

Barella on the bench, I have him in my fantasy squad. With a deep heart, I must say, #InzaghiOut — Mr. Sæxobeat (@BE_INTER) February 26, 2023

#Barella in panchina bell’azzardo. E non solo perché ce l’ho al Fantacalcio#BolognaInter #Inter — Marco Corradi (@corradone91) February 26, 2023