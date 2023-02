A Bologna un’altra insidia per l’Inter: ecco cosa sta succedendo

L’Inter è pronta a scendere in campo in una sfida fondamentale, ma in queste ore le condizioni si sono complicate

L’Inter è chiamata a una prova di forza in casa del Bologna. Tra poco più di un’ora i nerazzurri sfideranno al Dall’Ara una delle squadre più in forma del campionato. Senza contare che in panchina c’è un grande ex come Thiago Motta, protagonista assoluto e indimenticato del Triplete.

Ma soprattutto allenatore di una squadra che ha vinto quattro delle ultime sei partite in campionato, perdendone una e pareggiandone un’altra. Al momento i rossoblù sono all’ottavo posto, ma appaiati alla Juventus a quota 32. E con 15 punti meno dell’Inter, distanza sicuramente importante ma non così tanto considerando le rose e gli obiettivi di partenza delle due squadre. Senza contare che nella scorsa stagione la sfida di Bologna per l’Inter è stata fatale, con l’errore ormai famoso di Radu.

Bologna-Inter sotto la pioggia: le condizioni meteo al Dall’Ara

Per questo la trasferta in terra emiliana è insidiosissima per la squadra di Inzaghi, che però vive anche lei un buon momento di forma. Soprattutto dopo l’1-0 al Porto che ha segnato un altro grande passo nel ritorno a grandi livelli di Lukaku. I nerazzurri possono concentrarsi sul campionato, con un calendario sulla carta abbordabile fino alla supersfida del 19 marzo contro la Juve. Preceduta dal ritorno di Champions del 14.

Ma per l’Inter oggi ci sarà un pericolo in più, ovvero le condizioni metereologiche. In queste ore, infatti, così come nel resto d’Italia sta cadendo in maniera fitta e importante la pioggia. Questo ovviamente cambia un po’ l’aspetto della partita, per quando le condizioni restano abbastanza buone e assolutamente non ci sono rischi rinvii o simili. Semplicemente il terreno di gioco sarà più complicato da gestire soprattutto nel giro palla e per i calciatori più tecnici. A Bologna da qui al primo pomeriggio le precipitazioni dovrebbero aumentare, da previsioni meteo, per cui sarà una variabile di cui tenere conto per la squadra di Inzaghi. Ma per l’Inter il prodotto dovrà essere lo stesso: la vittoria per blindare il secondo posto dagli attacchi delle inseguitrici.