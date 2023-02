Restituzione punti Juventus, giallo dopo l’annuncio del Ds

La Juventus nel sorteggio di Europa League ha pescato il Friburgo. Il d.s. dei tedeschi Jochen Saier, si è lasciato andare anche in merito alla penalizzazione juventina

Nella giornata di ieri sono stati ultimati i sorteggi validi per la composizione degli ottavi di finale di Europa League. Alla Juventus toccherà il Friburgo nella doppia sfida in programma il 9 e il 16 marzo, prima a Torino e poi in Germania.

Un obiettivo sensibile quello della competizione europea per la squadra di Massimiliano Allegri che vorrà provare ad alzare la coppa anche come trampolino di lancio alternativo per approdare in Champions League, qualora la strada del campionato si rivelasse troppo ardua. I bianconeri infatti pagano una penalizzazione di 15 punti in classifica che inevitabilmente incide sulle chance di arrivare tra le prime quattro.

Juventus, ds Friburgo: “Ottimismo sulla restituzione del -15”. Poi la smentita

A proposito della penalizzazione della Juventus, anche il ds del Friburgo, Jochen Saier è intervenuto a margine dei sorteggi di ieri, analizzando quindi non solo l’accoppiamento in quanto tale.

Saier ha evidenziato: “La Juventus senza i 15 punti in meno sarebbe seconda in campionato. Quindi è un top team. Di solito sono una squadra di Champions League, quindi un grande impegno per noi. Non conosco i dettagli, ma se guardo la classifica e i 15 punti in questo momento sarebbero secondi in campionato, questo dice tutto, e penso che il caso non sia ancora chiuso. Ho appena parlato con un collega della Juventus, ed è ottimista che i punti verranno restituiti. Ma ovviamente non è una situazione molto piacevole per loro”.

Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’ però il club bianconero ha precisato che Pessotto (il collega a cui alludeva Saier) non ha mai parlato con il direttore sportivo tedesco. Ad ogni modo un eventuale ottimismo della Juve si baserebbe sulla convinzione di poter dimostrare che ci sono stati vizi di forma che potrebbero nel caso portare ad annullare la sentenza.