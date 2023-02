Maignan-Meret, l’incrocio pericoloso allarma Milan e Napoli

Destini incrociati per Maignan e Meret con Milan e Napoli che sono in allarme: ecco cosa sta succedendo

Destini incrociati. Milan e Napoli, Maignan e Meret: potrebbero esserci anche i due portieri di rossoneri e azzurri al centro del valzer che partirà la prossima estate.

A stagione finita, sarà tempo di programmare il futuro e qualche big potrebbe decidere di cambiare il guardiano della propria porta, magari guardando proprio in Serie A. Lì dove domani sera farà ritorno Mike Maignan. Stefano Pioli ha sciolto i dubbi questo pomeriggio nella conferenza alla vigilia della sfida Champions contro l’Atalanta: il portiere francese tornerà in campo a distanza di oltre cinque mesi dalla sua ultima partita in rossonero contro il Napoli.

Lì dove in porta c’è un Alex Meret che vive la sua migliore annata in maglia azzurra. Le perplessità dell’estate sono state spazzate via da prestazioni importanti e da un’annata che vede la squadra di Spalletti autentica dominatrice del campionato. Proprio Maignan e Meret sono nella lista degli obiettivi di un club che il prossimo anno potrebbe cambiare il proprio numero 1.

Calciomercato Milan, incrocio Maignan-Meret: occhio a Conte

Si tratta del Tottenham di Antonio Conte che in queste settimane sta facendo i conti con l’infortunio di Lloris. Il francese è in scadenza tra un anno, ma la sua conferma tra i pali – almeno da numero 1 – è incerta, anche in considerazione dei 36 anni compiuti a dicembre.

Così gli ‘Spurs’ vanno a caccia di un successore a lungo termine e di nomi, stando a quanto riporta ‘london evening’, sono diversi. Si va da Giorgi Mamardashvili del Valencia a David Raya del Brentford e poi ancora Robert Sanchez del Brighton o Emiliano Martinez. Una lista che comprende anche Dean Henderson del Manchester United (ma in prestito al Nottingham) e Jordan Pickford dell’Everton, ma soprattutto Maignan e Meret. Per il francese del Milan servirebbe un’offerta molto importante per avere il via libera rossonero, così come servirà una proposta in linea con quanto dimostrato quest’anno per strappare il friulano al Napoli. Il valzer dei portieri sta per iniziare: Maignan e Meret scendono in pista.