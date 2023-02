Lampo di Thorstvedt: il Sassuolo sbanca Lecce | HIGHLIGHTS

A decidere la sfida tra Lecce e Sassuolo è stato un colpo di testa di Thorstvedt che ha regalato ai neroverdi tre punti preziosissimi.

Da pochi istanti si è chiusa la gara del “Via del Mare” tra Lecce e Sassuolo. Al termine di un confronto molto animato i neroverdi si sono imposti per 0-1 in virtù della rete messa a segno da Thorstvedt al 65‘.

Come prevedibile le due squadre hanno dato vita ad un match molto frizzante e divertente con occasioni da ambo le parti. A partire meglio dai blocchi è il Lecce che sfiora subito la rete del vantaggio in un paio di circostanze. Pronti via ed è Ceesay ad impensierire Consigli ma l’azione del Lecce è viziata da un fuorigioco prontamente rilevato. Il pressing degli uomini di Baroni mette in crisi il Sassuolo che arretra pericolosamente il raggio d’azione, pur non annaspando. Messi all’angolo, i neroverdi crescono alla distanza. Berardi comincia a farsi vedere pur non riuscendo ad imprimere il suo sigillo. Bajrami sale in cattedra con alcune giocate delle sue: l’assist con cui spalanca un’autostrada a Tressoldi è un invito al bacio che però non viene sfruttato come avrebbe meritato.





Lecce-Sassuolo 0-1: decide Thorstvedt

Nella ripresa si assiste ad una gara dai ritmi molto più basi e caratterizzata da numerose interruzioni. Il match si fa più spigoloso e le due squadre cominciano a creare meno occasioni. Da palla inattiva, dunque, si creano i presupposti per il vantaggio del Sassuolo. Da azione di corner, infatti, Thorstvedt anticipa tutti e colpisce indisturbato nel cuore dell’area di rigore.

Il Lecce accusa il colpo e fatica a reagire. Nel segmento conclusivo della sfida, però, prova ad organizzare una reazione coerente. Strefezza si divora però un’occasione intrigante da buona posizione e il Lecce non ha la forza di impensierire più di tanto la porta difesa da Consigli. Il Sassuolo sbanca dunque il “Via del Mare”, conquistando tre punti che gli permettono di agganciare il Lecce a quota 27 punti, a cinque lunghezze di distanza dal settimo posto.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Torino 33, Juventus** 32, Bologna 32, Udinese 30, Monza 29, Empoli* 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, Fiorentina 25, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*una partita in più **15 punti di penalizzazione