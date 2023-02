Entrata dura e giallo pesante: salterà la gara con l’Inter

L’ammonizione in Lecce-Sassuolo costa carissimo al calciatore. Non ci sarà domenica prossima in casa dei nerazzurri di Inzaghi

Un giallo pesantissimo quello beccato dal calciatore nel secondo tempo della sfida tra Lecce e Sassuolo, valevole per la 24esima giornata di Serie A.

L’episodio a un quarto d’ora dalla fine della gara di scena al ‘Via de Mare’. Protagonisti Baschirotto e Berardi, con il primo intervenuto in maniera scomposta (pestone) sul secondo. L’arbitro Baroni ha visto tutto estraendo immediatamente il giallo all’indirizzo del difensore dei salentini. Il 26enne, tra le rivelazioni della Serie A in corso, era diffidato e dunque questa ammonizione gli costerà un turno di squalifica che sconterà domenica prossima in casa dell’Inter di Simone Inzaghi.