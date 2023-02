DIRETTA Serie A, Lecce-Sassuolo: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Baroni e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

Il Lecce riceve il Sassuolo in Puglia nel secondo anticipo del sabato valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto tra due squadre che puntano a salvarsi in fretta che sarà diretto dall’arbitro Niccolò Baroni della sezione di Firenze.

Da un lato i giallorossi di Marco Baroni, privi dello squalificato Di Francesco, vogliono dare seguito alla sorprendente vittoria ottenuta in trasferta contro l’Atalanta per raggiungere l’Udinese al decimo posto in classifica. Dall’altro i neroverdi di Alessio Dionisi, che a loro volta dovranno fare a meno di Laurentie appiedato dal giudice sportivo, puntano a rialzarsi subito dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli per agguantare proprio i salentini a quota 27 punti. All’andata gli emiliani si imposero con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Berardi. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra Lecce e Sassuolo in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Sassuolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Torino 33, Juventus** 32, Bologna 32, Udinese 30, Monza 29, Empoli* 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione