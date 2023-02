DIRETTA | Milan-Atalanta, riecco Maignan: l’annuncio di Pioli LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di San Siro contro i bergamaschi. Ecco le sue parole

Il Milan è pronto a tornare in campo contro l’Atalanta. Il periodo nero è ormai alle spalle ma Stefano Pioli cerca nuove conferme dopo le tre vittorie contro Torino, Tottenham e Monza.

Un risultato positivo contro i bergamaschi sarebbe importante anche in ottica Champions League. Domani dovrebbe essere il giorno del ritorno di Mike Maignan, da capire se in campo o in panchina. Sarà Pioli, in conferenza stampa, a fare chiarezza sul portiere francese e su tutti gli altri dubbi di formazione.

Segui con Calciomercato.it le dichiarazioni del tecnico del Milan:

Prima dichiarazioni – “L’Atalanta ha le caratteristiche di una grande squadra, soprattutto con i giocatori in avanti. Sarà una partita aperta”.

Ritorni – “Ibra sta sempre meglio. Calabria e Bennacer non sono convocati ma ci saranno da mercoledì. Tatarusanu ha avuto l’influenza. Maignan sta bene e domani giocherà. E’ stato un leone in gabbia, è molto motivato e ci darà un grande apporto”.

Torna Ibra – “Potrebbe essere la partita giusta. E’ pronto per giocare”.

Maignan – “E’ stato il miglior portiere della passata stagione. E’ un portiere molto comunicativo, domani sarà l’unico giocatore che avrà un po’ di tempo per iniziare l’azione. E’ comunque un giocatore che non gioca da 5 mesi anche se sta bene fisicamente e mentalmente”.

Bennacer – “Ha avuto una piccola lesione muscolare che variano dalle quattro alle cinque settimane. Sta bene ma non vogliamo rischiarlo. Da mercoledì sarà in squadra”.

Leao – “E’ molto contento di giocare in quella posizione lì. Lui ha libertà di movimento, ha un modo di sentire il gioco tutto suo. Segue spesso l’istinto, non ci sono difficoltà”.

800 presenze domani – “Taglio un bel traguardo ma non vorrei fermarmi, vorrei arrivare a mille panchine con il Milan. E’ difficile ma l’obiettivo è quello”.

Hojlund – “E’ un giocatore, che conosciamo dai tempi dello Sturm Graz. Troviamo un centravanti diverso da quelli che abbiamo incontrato, va molto bene in profondità”.

Seguiranno aggiornamenti