Milan, finalmente Maignan: le ultime da Milanello | CM.IT

Il portiere francese è tornato a lavorare con il resto della squadra. Il punto sugli altri giocatori che stanno recuperando dai loro infortuni

Riecco Mike Maignan. La lunga attesa è ormai finita. Il portiere francese – come appreso da Calciomercato.it – è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

L’ex Lille, assente dai campi di gioco dal 18 settembre, ha svolto una prima parte di lavoro con la squadra, poi è tornato a svolgere un allenamento personalizzato. Le buone sensazioni dei giorni scorsi, di cui vi abbiamo parlato su Calciomercato.it, hanno, dunque, finalmente trovato conferme. L’Atalanta, adesso, non è così lontana.

E’ evidente che bisogna andarci con i piedi di piombo, considerato il lungo stop, ma il francese ha risposto bene ai carichi di lavoro, dopo il via libera da parte dei medici, e se nei prossimi giorni dovesse allenarsi totalmente con il resto del gruppo, una convocazione per il match di domenica sera contro i bergamaschi, potrebbe diventare realtà. Un vero sogno per i tifosi del Milan, che da mesi sperano nel suo recupero. Maignan ha messo nel mirino soprattutto il ritorno degli ottavi di finale di Champions, contro il Tottenham. L’8 marzo vuole essere a Londra a difendere la porta del Diavolo ma servirà ritrovare confidenza con il campo. Maignan dunque tornerà, tra l’Atalanta e la Fiorentina, prima di riascoltare la musichetta della Champions.

Milan, il punto sugli infortunati: ecco come stanno Bennacer e Calabria

Si attendevano novità anche per quanto riguarda Ismaël Bennacer. L’algerino, che si è fermato, ormai circa un mese fa, alla vigilia del match di San Siro, contro il Sassuolo, ha continuato a lavorare a parte ma sul campo.

Le possibilità di rivederlo in gruppo già nei prossimi giorni sono, dunque, davvero tante. Personalizzato anche per Davide Calabria, che era stato costretto a saltare la partita contro il Monza per un problema a uno dei muscoli dell’anca. Buone notizie, infine, per Alessandro Florenzi, che come Maignan, si è allenato in gruppo prima di svolgere un lavoro a parte. L’infermeria a Casa Milan si sta finalmente svuotando.