Juve, Conte e Zidane piani B: ecco chi è in pole per il post Allegri

Tiene banco in casa Juve anche il futuro di Massimiliano Allegri: il tecnico si gioca la conferma tra campionato e l’obiettivo coppe

Nel momento più difficile, la Juventus si è affidata all’esperienza e al pragmatismo di Massimiliano Allegri.

La squadra bianconera, guidata dal tecnico, sta ritrovando continuità in campionato e ha centrato i primi due obiettivi rappresentati dalla semifinale di Coppa Italia e dagli ottavi di finale di Europa League. Come confermato recentemente da Calvo, Allegri resta il punto di riferimento almeno fino al termina della stagione: “Stare alla Juventus genera sempre pressione e questo il mister lo sa benissimo. Con la Fiorentina stava solo difendendo i suoi giocatori che venivano immeritatamente fischiati, per cui è intervenuto a difesa dei suoi uomini. Nella quotidianità, noi lo vediamo assolutamente sereno, concentrato e determinato nel conseguire i risultati che ci aspettiamo”. Il tecnico ha invece parlato così riguardo al suo futuro, dopo la pesantissima penalizzazione in campionato: “Io sono allenatore della Juventus e rimarrò tale, a meno che non mi mandino via. Ci sono dei momenti in cui bisogna essere responsabili di quello che siamo e di quello che facciamo, nelle difficoltà bisogna essere uomini. Quando le cose vanno bene tutti siamo bravi, quando ci sono difficoltà è più stimolante e deve riguardare tutti”.

In ogni caso, al netto delle dichiarazioni pubbliche, il futuro di Allegri è inevitabilmente legato ai risultati della stagione. Difficilmente sarà tollerato un altro anno senza trofei in casa bianconera: con ogni probabilità, i cammini in Coppa Italia ed Europa League decreteranno il destino dell’allenatore toscano. E si parla già dei possibili sostituti.

Calciomercato Juventus, Gasperini favorito per il post Allegri: l’indizio

Negli ultimi mesi sono circolati i nomi di Conte e Zidane, ma non solo. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, starebbero salendo le quotazioni di Gian Piero Gasperini.

Stando alle quote aggiornate dei bookmakers, il favorito per il post Allegri sarebbe proprio l’allenatore dell’Atalanta, quotato 5 volte la posta. Segue a quota 6.00 Antonio Conte, con il sogno Zidane a 9.00. Tre tecnici valgono 12 volte la posta: si tratta di Dionisi, Luis Enrique e anche Luciano Spalletti.