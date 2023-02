Roma-Salisburgo, Matic e il rinnovo legato a Mourinho: la risposta del serbo | VIDEO CM.IT

Le parole di Nemanja Matic in zona mista dopo la vittoria della Roma col Salisburgo: importanti le parole sul futuro

Nemanja Matic è uno dei protagonisti del momento importante della Roma, con una solidità confermata anche dal feeling con Cristante. Il serbo anche oggi ha giocato una grande partita, totale.

In zona mista Matic ha parlato anche del suo futuro, visto che ha un contratto che scade a giugno, ma con un’opzione esercitabile a favore della Roma. L’ex United e Benfica ha parlato davanti ai cronisti partendo proprio dall’intesa con Cristante, che inizialmente sembra fare fatica a decollare: “Perché sempre queste domande su me e Bryan (ride, ndc)? Oggi abbiamo giocato molto bene come squadra, il migliore in campo è stato Belotti che ha fatto una grande partita, ma tutta la squadra ha giocato bene”.

Roma-Salisburgo, Matic sul rinnovo: “Vedremo, ora do tutto per la squadra”

Matic ha poi parlato appunto del rinnovo e del futuro: “Io voglio giocare bene adesso e dare tutto per la mia squadra. Quando finisce la stagione vediamo dove siamo”.

🎙️#Matic in zona mista dopo #RomaSalisburgo: “Il mio futuro legato a #Mourinho? Ora voglio fare bene e dare tutto per l’#ASRoma. A fine stagione vedremo dove siamo. Avversario agli ottavi? Sappiamo di avere qualità. Per noi l’#Arsenal è come il #Salisburgo” @calciomercatoit pic.twitter.com/1X0xdMoCMe — Francesco Iucca (@francescoiucca) February 23, 2023

Un pensiero poi anche sulla possibili avversario negli ottavi di finale. “Meglio una top come l’Arsenal oppure preferiamo andare per gradi? Nella competizione non puoi scegliere gli avversari, giocare con l’Arsenal è come giocare con il Salisburgo per noi. Dobbiamo fare il nostro calcio e poi vedremo. Sappiamo che la nostra squadra ha qualità”. Mourinho aveva arringanto l’Olimpico prima di questa partita e la risposta è stata strepitosa: “Fa bene giocare nel nostro stadio, i nostri tifosi sono i migliori. Con questi tifosi, in 65mila ogni partita, devi sempre giocare bene”. In chiusura su dove può arrivare la Roma in Europa League: “È difficile parlare prima delle partite, vediamo con chi giocheremo. La nostra squadra ha qualità è vogliamo giocare la finale”.