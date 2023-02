Le trattative si complicano: Inter e Juve fiutano il doppio colpo

Inter e Juve monitorano con grande attenzione il calciomercato e potrebbero presto fare sul serio per due colpi molto interessanti. Le trattative ora si complicano

Si parla spesso di Inter e Juve come due squadre che necessariamente nel prossimo futuro dovranno rinforzare la squadra, ma non avranno grossi fondi economici per farlo.

In realtà, le due big stanno andando a caccia di un profilo che possa rinforzare la squadra e allo stesso tempo essere utile al progetto tecnico e tattico. Entrambe potrebbero guardare presto in Spagna dove si stanno profilando delle occasioni interessanti e in particolare dall’Athletic Bilbao. La situazione relativa i rinnovi di contratto di Nico Williams e Oihan Sancet sta diventando man mano sempre più complicata, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’. L’intenzione è arrivare alla firma entro la fine di questa stagione, ma non sarà così semplice. Stiamo parlando di due dei calciatori più interessanti della Liga: sono giovani, di talento e hanno già diversi gol messi in cascina in questa stagione e in quelli passati. Insomma, due da mettere nella propria lista e Inter e Juve ci hanno già pensato.

Inter e Juve vogliono il doppio colpo dalla Spagna

Non è la prima volta che si parla di Nico Williams e Oihan Sancet in orbita Serie A, anzi.

Per quanto riguarda il primo, c’è la Juve che l’ha già sondato nel recente passato e monitorerà la situazione nei prossimi mesi, alla ricerca della via giusta per portarlo a Torino a una cifra non troppo elevata. La stessa esigenza dell’Inter che, invece, ha messo gli occhi sul centrocampista. È un ruolo in cui i nerazzurri sono comunque già coperti, ma se dovessero esserci le condizioni giuste e una cessione importante, allora la Beneamata tenterebbe di superare la concorrenza. Per un doppio colpo che farebbe scalpore in Spagna, ma anche per gli equilibri della nostra Serie A.