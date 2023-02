Juventus, che bordata: “Allegri fa il fenomeno, non c’è niente da festeggiare”

La Juventus passa il turno in Europa League, ma anche stavolta arrivano critiche e polemiche sulle mosse di Allegri

Juventus che accede agli ottavi di finale in Europa League dopo la netta vittoria per 3-0 in casa del Nantes. Un successo prezioso per i bianconeri che rimangono in corsa nella seconda competizione continentale e tengono vive residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League (comunque sub judice in attesa dei verdetti della Uefa sui bianconeri).

Prestazione segnata dalla prova superlativa di Angel Di Maria, che ha risolto la pratica con una tripletta d’autore. Il ‘Fideo’ ha disegnato calcio sul prato della ‘Beaujoire’, nettamente la sua miglior partita stagionale e una serata da tramandare negli annali. Soddisfazione per l’obiettivo raggiunto da parte di Allegri, ma ancora una volta non sono mancate le polemiche sul tecnico livornese.

Juventus, Allegri di nuovo sulla graticola: “Vlahovic-Kean rimane una scelta sbagliata”

La formazione iniziale, con la scelta di tenere Vlahovic in panchina all’inizio schierando Kean titolare come riferimento avanzato, non ha convinto parecchi commentatori e addetti ai lavori. Non soltanto prima della sfida, ma anche per come la stessa gara si è sviluppata, nonostante la netta affermazione bianconera.

Molto critico il punto tracciato dall’opinionista Furio Focolari. A ‘Radio Radio’, dichiarazioni non certo lusinghiere nei confronti della gestione dell’allenatore della Juventus, che a suo dire ha rischiato molto con una decisione controcorrente, i cui dividendi sono stati pagati soprattutto grazie a Di Maria: “La scelta di Kean e non Vlahovic è sbagliata, non la comprendo – ha spiegato – Allegri vuole fare sempre il fenomeno. Malgrado la vittoria restano comunque degli errori gravi. Pensate che discorsi faremmo adesso se la Juve fosse uscita col Nantes, sarebbe stato catastrofico, dicevamo che se non avesse vinto sarebbe stato esonerato a fine stagione. Non c’è niente da festeggiare, se non un Di Maria che ha fatto quello di cui è capace di fare, ma il vero Di Maria quest’anno non si è praticamente mai visto”. Juventus ora attesa dagli ottavi di finale, per capire se si potrà effettivamente ambire ad arrivare fino in fondo alla campagna europea.