Juve oggi, Serie A domani: arrivano a giugno

Il Friburgo sarà l’avversario dei bianconeri di Allegri agli ottavi di Europa League. La squadra di Streich è attualmente quarta in Bundesliga

Dopo il Nantes, il Friburgo. Agli ottavi di Europa League – andata a Torino il 9 marzo, il ritorno in Germania il 16 – la Juventus di Allegri dovrà vedersela coi tedeschi di Streich attualmente quarti in Bundesliga con 40 punti, appena tre in meno del Bayern capolista.

Il Friburgo è una squadra di buonissima qualità, che alterna 4-4-2 e 4-2-3-1 non disdegnando la difesa a tre. Capitano è il 29enne Gunter, cresciuto in casa. In difesa c’è Ginter, tornato a zero il luglio scorso nonostante l’interesse di club più importanti, dall’Inter alla Premier. Il miglior marcatore dei ‘Brasiliani di Brisgovia’ non è un centravanti, il ‘nove’ è Gregoritsch, ma Vincenzo Grifo con 13 gol. Uno in più dell’austriaco.

Nato in Germania da genitori italiani, il classe ’93 si è conquistato anche la maglia della Nazionale azzurra. È stimato da Mancini e si giocherà le sue carte in vista del prossimo Europeo, magari in Italia. Già, perché non si sono placate del tutto le voci che lo danno in direzione Serie A. I suoi agenti potrebbero riproporlo alle big del nostro calcio, in particolare al Milan che sulla trequarti può aver bisogno di nuovi rinforzi.

Calciomercato, Sallai promesso sposo della Lazio

Non è un titolarissimo come Grifo, ma Sallai è comunque altro elemento importante della formazione di Streich. Esterno e seconda punta, il 25enne ungherese è approdato in Germania nel 2018 dopo l’esperienza all’Apoel Nicosia.

Anche di Sallai si parla molto in ottica Serie A, nella quale ha già giocato nella stagione 2016/2017 con la maglia del Palermo. Era giovanissimo, realizzò 1 gol (all’Udinese) in 21 partite. Stando a indiscrezioni di calciomercato, è un promesso sposo della Lazio. Se Igli Tare dovesse rinnovare e, quindi, rimanere in biancoceleste, ecco che le possibilità di un suo ritorno nel nostro Paese aumenterebbero a dismisura.