Intreccio con l’ex Milan: così l’Inter cede Dumfries

Dumfries è sempre uno degli indiziati a lasciare l’Inter: l’intreccio con l’ex Milan può favorire la sua cessione

L’Inter si gode la vittoria in Champions contro il Porto e si prepara alla sfida di campionato che vedrà gli uomini di Inzaghi affrontare il Bologna in trasferta nel lunch match della 24esima giornata di Serie A.

I nerazzurri puntano a confermare il momento positivo e portare a casa tre punti importanti per la corsa Champions e per provare a riavvicinarsi al Napoli in caso di passo falso degli azzurri. Intanto Marotta e Ausilio pianificano il mercato che, anche quest’anno, non potrà prescindere da cessioni anche importanti. L’attenzione al bilancio non verrà meno e la sostenibilità, come ha ribadito il direttore sportivo nerazzurro, è il caposaldo della programmazione societaria. Tra i possibili partenti c’è Dumfries. L’olandese è finito un po’ indietro nelle gerarchie di Inzaghi ma continua ad avere buon mercato e con una proposta importante in estate potrebbe salutare Milano. A favorire la sua cessione potrebbe essere un ex Milan.

Calciomercato Inter, Dumfries in Premier: ecco come

C’è soprattutto la Premier League sulle tracce di Dumfries con diverse compagini inglesi pronte a dare l’assalto all’esterno olandese. Dal Tottenham dell’ex Conte al Chelsea, passando per Arsenal e Manchester United.

Proprio i ‘Red Devils’ in estate potrebbero perdere Dalot: il portoghese, ex Milan, ha il contratto in scadenza nel 2024 e, senza il rinnovo, l’addio potrebbe essere la soluzione in grado di accontentare tutti. Sulle sue tracce c’è il Real Madrid, pronto a portare il calciatore al ‘Bernabeu’. A quel punto, con Dalot ceduto, il Manchester United avrebbe un motivo in più per dare l’assalto a Dumfries. Al club inglese non mancherebbero certo le risorse economiche per soddisfare le richieste dell’Inter e l’approdo in Premier League attirerebbe anche lo stesso giocatore. Una pista da seguire quindi con l’eventuale partenza di Dalot, verso Madrid, che potrebbe essere io preludio all’addio di Dumfries all’Inter: destinazione Manchester.