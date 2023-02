Inter e Juve nel valzer degli attaccanti: si chiude a 30 milioni

Inter e Juve sono di nuovo pronte a incrociare le loro strade in sede di calciomercato. Le due big si sfidano per un bomber da 30 milioni

Se c’è uno scontro identitario, uno di quelli che fa tremare maggiormente i tifosi sul calciomercato è quello tra big rivali e ancora di più se queste big sono Inter e Juve.

Inutile nasconderlo, quando bianconeri e nerazzurri entrano in rotta di collisione per un obiettivo è veramente difficile pronosticare chi batterà l’altro, ma soprattutto l’attenzione è alle stelle per capire chi la spunterà. Questo scenario è pronto a verificarsi nuovamente nei prossimi mesi e stavolta potrebbe verificarsi per un bomber che ha già attirato le mire di diversi club internazionali. Stiamo parlando di Borja Iglesias, centravanti classe 1993 che ha già totalizzato nove gol e tre assist nell’attuale edizione della Liga. Non è un giovanissimo su cui basare il futuro, ma è uno che l’esperienza se l’è fatta e potrebbe portarla anche in Serie A dove, per caratteristiche, potrebbe rappresentare un’arma letale dal primo minuto come a partita in corso. La concorrenza, però, è già tanta e il prezzo non è più così basso.

Inter e Juve si sfidano per Borja Iglesias: servono 30 milioni

In Spagna, e in particolare il portale ‘fichajes.net’, pronosticano un vero e proprio giro di bomber che potrebbe arrivare proprio a Borja Iglesias.

Innanzitutto, specifichiamo che i tre club sul calciatore sono Inter, Juve e Tottenham, tutti e tre con possibili cessioni pesanti all’orizzonte. I nerazzurri, infatti, potrebbero non trattenere Romelu Lukaku dopo un’annata finora con più ombre che luci e attenzione anche alla posizione di Lautaro Martinez nel mirino di alcuni dei migliori club d’Europa. Lo stesso problema potrebbe presentarsi alla Juve, ma con Dusan Vlahovic, affatto certo della permanenza. Anche gli Spurs potrebbero separarsi da Harry Kane che non ha ancora rinnovato il contratto. Insomma, se davvero dovessero concretizzarsi questi addii scoppiettanti, le tre big si contenderanno l’attaccante che il Real Betis è disposto a cedere, ma al suo prezzo. Servono almeno 30 milioni di euro.