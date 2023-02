Europa e Conference League, Barcellona out: le possibili avversarie per le italiane

Europa e Conference League, tutti i risultati: il Manchester United elimina il Barcellona

E’ il Manchester United di ten Hag ad uscire vincitore dalla supersfida contro il Barcellona. Un match dal sapore di Champions e che invece andava in scena negli spareggi di Europa League.

Gli inglesi, dopo il 2-2 dell’andata, superano i catalani per 2-1 con un decisivo salvataggio sulla linea di Varane a tempo quasi scaduto che regala la vittoria ai ‘Red Devils’ ed evita i supplementari. A Lewandowski, a segno su rigore nel primo tempo, rimontano nella ripresa i brasiliani Fred ed Antony. Oltre allo United cade anche l’Ajax. L’Union Berlino si conferma in momento di forma straordinario e batte gli olandesi per 3-1. Grandi emozioni a Rennes, con i padroni di casa che portano lo Shakhtar ai supplementari. Salah firma il 2-0, ma l’autogol di Belocian porta la gara ai rigori. Lo Shakhtar sciupa due match point, ma alla fine vince ad oltranza e passa il turno.

Tra i match giocati alle 18.45, non riesce la rimonta al Psv Eindhoven, che batte 2-0 il Siviglia, vincitore per 3-0 all’andata. Passano il turno gli spagnoli. Lo Sporting CP strapazza il Midtjylland in Danimarca, 0-4, mentre il Bayer Leverkusen ha la meglio sul Monaco ma solo ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Matazo.

Conference League: Anderlecht ai rigori, Partizan eliminato

In Conference League, nelle gare delle 18.45, l’Anderlecht ha la meglio sul Ludogorets solo ai rigori. L’Aek Larnaca passa il turno contro il Dnipro grazie alla vittoria dell’andata, mentre lo Sheriff Tiraspol espugna in rimonta Belgrado ed elimina il Partizan.

Nelle gare delle 21, il Lech vince ed elimina il Bodo/Glimt. Vittoria rotonda per il Basilea, che supera il Trabzonspor per 2-0. Pesa per i turchi l’errore dal dischetto di Bakasetas. Non bastano invece 120′ minuti a Gent e Qarabag. I belgi vincono 1-0 e portano il match ai tiri dal dischetto. A vincere sono proprio i padroni di casa.

Europa League e Conference League, gli abbinamenti

I sorteggi di Europa League e di Conference League saranno domani dalle 12. E’ bene ricordare come tutte le squadre che hanno superato gli spareggi non saranno teste di serie e non potranno neppure affrontarsi tra loro. Anche i club della stessa federazione non potranno essere accoppiati tramite sorteggio.

In Europa League le teste di serie sono: Arsenal, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Real Betis, Feyenoord, Friburgo, Ferencvaros e Fenerbahçe. L’avversario sicuramente da evitare per Juventus e Roma è certamente l’Arsenal, primo in Premier League e, sulla carta, una delle grandi favorite per la vittoria finale. Le altre squadre che con Roma e Juventus hanno passato il turno sono Siviglia, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Union Berlino e Sporting CP. Impossibile quindi una sfida tra Arsenal e Manchester United.

Discorso identico per quanto riguarda la Conference League. Lazio e Fiorentina non potranno affrontarsi tra loro e potranno sfidare solo una delle otto squadre teste di serie. Di questo gruppo fanno parte Istanbul Basaksehir, Sivasspor, West Ham, Villarreal, Nizza, Az Alkmaar, Djurgardens e Slovan Bratislava.

Europa League, i risultati:

Midtjylland-Sporting CP 0-4

Nantes-Juventus 0-3

Monaco-Bayer Leverkusen 2-3 (3-5 ai rigori)

Psv-Siviglia 2-0

Roma-Salisburgo 2-0

Union Berlino-Ajax 3-1

Manchester United-Barcellona 2-1

Rennes-Shakhtar Donetsk 2-1 (4-5 ai rigori)

Conference League, i risultati:

Anderlecht-Ludogorets 2-1 (3-0 ai rigori)

Cluj-Lazio 0-0

Dnipro-Aek Larnaca 0-0

Partizan-Sheriff Tiraspol 1-3

Basilea-Trabzonspor 2-0

Fiorentina-Braga 3-2

Lech-Bodo 1-0

Gent-Qarabag 1-0 (5-3 ai rigori)