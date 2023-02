È già partita l’asta: battaglia Juve-Inter, arrivano a pagare la clausola

Il destino di un grande talento potrebbe avere evoluzioni importanti in sede di calciomercato. L’asta è già partita e riguarda in primo luogo la Juve

La Juve è pronta ad andare a caccia di talenti importanti sul calciomercato. È il modo per ripartire dalle fondamenta, creare una squadra competitiva e nel lungo periodo, anziché comprare campioni esperti, ma non più nel pieno della carriera.

A prescindere da quelli che saranno gli esiti dei processi giudiziari in atto, le intenzioni della Vecchia Signora sono comunque orientate nella direzione di un restyling che partirà proprio dagli esterni e, in particolare, dalla fascia destra. Juan Cuadrado non è più quello di qualche anno fa e un profilo che piace particolarmente ai bianconeri è sicuramente quello di Ivan Fresneda. Parliamo di un terzino giovanissimo in forza al Valladolid e che ha già mostrato qualità eccezionali in questa stagione, quella in cui è riuscito di fatto a prendersi la titolarità. Il futuro sarà quasi sicuramente in una big internazionale e c’è già la fila per chi riuscirà ad acquistarlo.

La Juve pronta all’asta per Fresneda, ma le cose si complicano

A fare il punto della situazione sul futuro di Fresneda è stato l’Evening Standard che ha scritto a chiare lettere i club maggiormente interessati al laterale e la sua situazione in sede di calciomercato.

Oltre alla Juve, attenzione all’interesse di Arsenal e Newcastle, di cui si parlava già alcuni mesi fa per il trasferimento del terzino. Non solo, perché anche il Borussia Dortmund pare particolarmente interessato. Insomma, ci sarà da sgomitare per battere la concorrenza e senza dimenticare l’Inter, di cui comunque si era parlato nelle scorse settimane. Si profila una vera e propria asta, in cui si potrebbe tranquillamente arrivare a pagare la clausola nel contratto del difensore e che corrisponde circa a 30 milioni di euro. Vedremo come andrà a finire, ma il futuro di Fresneda è già caldissimo.