Conference League, il sorteggio LIVE: le avversarie di Lazio e Fiorentina

Lazio e Fiorentina scoprono le avversarie degli ottavi di finale di Conference League: seguite con noi il sorteggio di Nyon dalle 13

Lazio e Fiorentina si sono guadagnate l’accesso agli ottavi di finale di Conference League e scopriranno a breve le proprie avversarie. I biancocelesti hanno passato il turno con lo 0-0 in Romania contro il Cluj dopo la vittoria dell’andata, i viola hanno bissato anche al ‘Franchi’ il successo contro i portoghesi del Braga con un 3-2 in rimonta.

Un buon viatico per il prosieguo del torneo, per le squadre di Sarri e Italiano, che adesso entrano nel vivo della competizione. Arrivando dagli spareggi, non saranno teste di serie al sorteggio di Nyon e disputeranno la gara d’andata in casa.

A partire dalle ore 13, su Calciomercato.it, potrete seguire l’esito del sorteggio. Per capitolini e toscani non mancano avversari insidiosi tra le possibili avversarie (soprattutto West Ham e Villarreal), ma si tratta di squadre complessivamente alla portata. Ecco di seguito le urne del sorteggio:

TESTE DI SERIE: Az Alkmaar, Djurgarden, Istanbul Basaksehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham

NON TESTE DI SERIE: Lazio, Fiorentina, Aek Larnaca, Anderlecht, Basilea, Gent, Lech Poznan, Sheriff Tiraspol

