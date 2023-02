Addio Vlahovic e nuovo bomber per la Juve: sono tutti d’accordo

Non ci sono dubbi su chi dovrebbe essere l’erede dell’attaccante serbo, in caso di addio al termine della stagione

Dieci gol e quattro assist in ventidue partite disputate. E’ questo il bottino stagionale di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato costretto, fin qui, a saltare diverse partite per via dei diversi problemi.

L’ex Fiorentina, che ha dovuto convivere con la pubalgia, è riuscito comunque ad arrivare già in doppia cifra. Ormai, però, è da qualche partita, che Vlahovic ha trovato continuità, con i guai fisici che sembrano davvero alle spalle.

Ieri, però, per uno dei match più importanti della stagione, Massimiliano Allegri ha deciso di lasciarlo inizialmente in panchina. Contro il Nantes, è così subentrato solo nell’ultimo quarto di gara, quando la sfida per Di Maria e compagni si era ormai messa in discesa.

La scelta di tenere fuori, almeno inizialmente Vlahovic, ha fatto tanto discutere, anche dopo la partita, nonostante il risultato più che positivo. Appare evidente che per Massimiliano Allegri il serbo non sia davvero così indispensabile.

Tra il tecnico livornese e il 23enne di Belgrado non c’è mai stato un grande feeling. In molti hanno sempre pensato che il modo di vedere il calcio di Allegri non si sposi con le caratteristiche di Vlahovic. Nell’ultimo periodo, così, anche per via delle note vicende societarie, si è tornati a parlare di una possibile cessione del serbo. L’attaccante potrebbe essere sacrificato se la Juventus non dovesse giocare la Champions League.

SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato Juve, i tifosi scelgono il dopo Vlahovic

Con la partenza dell’ex Fiorentina, che verosimilmente, lascerebbe Torino per una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro, la Juventus sarebbe chiamata ad acquistare un nuovo centravanti.

Sul tavolo potrebbero così finire quattro profili. La pista che porta al 21enne portoghese, Goncalo Ramos, è quella che stuzzica meno la fantasia dei tifosi. Chi ha preso parte al sondaggio di Calciomercato.it, proposto su Twitter, in merito all’erede di Vlahovic, ha, infatti, deciso di votare soprattutto per altri. Così il classe 2001 del Benfica ha raccolto solamente il 9,6%.

Non piace molto nemmeno l’idea di riportare a Torino, per l’ennesima volta, Alvaro Morata (solo il 18,1%). Qualcosa in più ha totalizzato Mauro Icardi, con il 23,4%, ma il preferito in assoluto è certamente Hojlund. L’attaccante dell’Atalanta ha battuto tutti, con il 48,9% dei voti. Il classe 2003, grande rivelazione della squadra di Gasperini, piace davvero a tutti: in Italia lo osservano Milan, Roma e Napoli, all’estero un po’ tutte le big, a partire dal Real Madrid.