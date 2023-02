“Squadra ridicola, minimo sindacale”: attacco frontale prima di Nantes-Juve

In Francia i bianconeri di Allegri si giocano la qualificazione agli ottavi di Europa League dopo il deludente pareggio casalingo nel match d’andata

“Il Napoli è l’ammiraglia della flottiglia italiana in Europa. Le italiane hanno fatto bene in Champions e stanno sfatando tanti luoghi comuni sul nostro calcio. Basta poi vedere cosa hanno fatto le inglesi finora, come il Chelsea, il Liverpool o il City. Il calcio italiano riesce sempre ad evolversi in base alle idee dei propri allenatori, qualcosa che manca agli altri movimenti”. Pensieri e parole di Paolo De Paola a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso del programma ‘Punto Nuovo Sport Show’.

Dopo gli elogi al Napoli, lanciatissimo verso lo Scudetto e con un piede e mezzo ai quarti di Champions dopo il 2-0 inflitto all’Eintracht a Francoforte, De Paola ha risposto a muso duro sulla Juventus che fra poco in Francia si giocherà l’accesso agli ottavi di Europa League.

All’andata, in quel di Torino, i bianconeri hanno pareggiato in casa, ricevendo una marea di critiche. Stasera, quindi, l’undici di Allegri è chiamato a riscattarsi andando a vincere in casa della formazione guidata da Kombouare. Il mister del Nantes ha ‘pizzicato’ alla vigilia, dicendo che “farebbe una figura ridicola se dovesse perdere contro di noi”.

“Ha ragione il tecnico del Nantes – ha detto De Paola – Se la Juve non vince è una squadra ridicola… Battere i francesi è il minimo sindacale per Allegri”.