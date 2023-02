PAGELLE E TABELLINO ROMA-SALISBURGO 2-0: Dybala dolce come una sacher, Spina che valzer

Pagelle e tabellino di Roma-Salisburgo, match valido per il ritorno dei playoff di UEFA Europa League 2022/23

ROMA

Rui Patricio 6: praticamente inoperoso, anche per la poca lucidità sotto porta del Salisburgo.

Mancini 7: da subito morde le caviglie, alza la voce e fa capire che nessuno avrà vita facile da quelle parti. Aggressivo e anche propositivo sin dal primo minuto, ci mette anche quel pizzico di leadership in più.

Smalling 7: il solito perno, che non fa passare nulla. Rapido e reattivo in marcatura, anche nel breve non si fa mai saltare. Governa e domina, accorcia e anticipa. Questa Roma non può farne a meno.

Ibanez 6,5: leggermente meno positiva la sua prestazione rispetto agli altri, legge così così un ppaio di situazioni che potevano essere letali per la Roma. Ma collabora bene con la linea difensiva, alla fine ne esce bene anche lui.

Zalewski 7: da subito tra i più carichi, parte col piede sull’acceleratore, con la voglia e la determinazione della Roma mourinhana. Meno qualità rispetto a Spinazzola, ma tanta sostanza nei duelli che porta a casa quasi tutti lui. Dall’81’ Karsdorp sv

Matic 7,5: a centrocampo domina, in lungo e largo. Si avventura anche qualche metro più avanti, ma l’efficacia rimane la stessa. Aggredisce il pallone, intimorisce gli avversari, tecnicamente ineccepibile.

Cristante 7: ordinato, si mette il cappello da capostazione e dirige le operazioni senza paura. Pressa alto, ma con senno, senza scomporsi o lasciare buchi. Libera il destro nella ripresa, Kohn si oppone in qualche modo.

Spinazzola 8: è tornato lo Spinazzola express di Euro 2020. Se sta bene, come stasera, in pochi sono in grado di contenerlo. Fa ballare il valzer a tutti quelli che ha davanti, da Solet a Dedic. Mette due assist meravigliosi, mettendosi in tasca tutti gli avversari. Con questo Leo, la stagione della Roma cambia.

Pellegrini 7: parte un po’ in sordina, sbaglia un paio di palloni ma oi entra prepotentemente in partita. Comincia a fare l’elastico, si butta in area per allungare la difesa, spesso cerca lui la verticalizzazione, poi cuce e ripiega. Riferimento. Dall’81’ Wijnaldum sv

Dybala 8: c’è poco da dire, da fare. Anche al 40% è il più forte di tutti, per distacco. Svariate categorie superiore al resto dei mortali. Fa tutto, recupera, non dà punti di riferimento, cambia gioco, dribbla, prende due traverse e segna. Dolce come una sacher, da leccarsi i baffi. Meno male che non era al meglio. Dal 93′ El Shaarawy

Belotti 7,5: fa a sportellate, come sempre. È fastidioso, in mezzo all’area come quando si defila, prende diversi falli importanti. Segna il gol che sblocca la partita, da gallo ruspante che non perdona. Poi fa un lavoro enorme in fase di non possesso, fa salire la squadra, guadagna secondi, si prende una marea di applausi. Dall’87’ Abraham sv

Allenatore: Mourinho 7,5: una vittoria alla Mourinho. Ha chiamato tutti a raccolta, ha trasformato i fischi in applausi, ha cambiato un ambiente (che comunque non era ostile, sia chiaro). La Roma gioca forse la miglior partita della stagione, soprattutto nel primo tempo, rischia pochissimo contro un Salisburgo remissivo. Ma il merito è tutto della Roma, che semplicemente vuole fortissimamente questa vittoria. Non per qualche motivo particolare, ma perché la vuole.