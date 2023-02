PAGELLE E TABELLINO CLUJ-LAZIO 0-0: Gila risponde bene, Casale rischia troppo

Pagelle e tabellino Cluj-Lazio, match valido per il ritorno dei playoff di UEFA Conference League 2022/23

CLUJ

Scuffet 7: la Lazio non fa particolarmente paura, poi c’è quel momento di inspiegabile follia in cui para tutto a Vecino e Casale e tiene in ballo i suoi. Non basta.

Manea 6: un compito difficile il suo questa sera. Difende la porta, agevolando anche gli interventi di Scuffet. Dall’84’ Braun sv

Kolinger 5: sgomita e sbraccia, fatica a fermare l’attacco biancoceleste.

Burca 6: decisivo su Immobile.

Camora 5,5: poca roba, non è intraprendente come all’andata.

Deac 6: un bel dribbling non trasformato in assist. Ci crede e ci prova, al solito l’unico a dare un minimo di tecnica.

Cvek 5,5: non riesce a blindare il centrocampo, qualche intuizione ma niente di importante.

Muhar: protagonista di un gran tiro, rovina tutto procurandosi il secondo giallo e quindi l’espulsione. Taglia le gambe ai compagni.

Krasniqi 5: ha le occasioni più importanti, che possono regalare un sogno al Cluj. Le spreca. Dall’84’ Petrila sv

Malele: poco incisivo in attacco, lavora per la squadra con scarsi risultati. Dal 70′ Birligea sv

Janga 5: solo un tiro. Questo per la sua esperienza è poco, pochissimo. Dall’84’ Yeboah sv

All.: Dan Petrescu 6: il Cluj la tiene aperta fino alla fine, poi il rosso gli taglia un po’ le gambe. Però la squadra ci crede, l’atteggiamento è giusto. Più di questo difficilmente era difficile chiedere alla squadra. Esce in maniera onorevole.

LAZIO

Maximiano 5,5: non dà ancora la sensazione di essere sicurissimo tra i pali, neanche in uscita. Imprecisioni con i piedi.

Lazzari 6: non subisce nulla dietro, si dà da fare per mettersi in mostra. Tra i più attivi.

Gila 6,5: dopo l’andata aveva preso almeno un po’ di confidenza. Prestazione positiva, nella ripresa si traveste da assist-man nella molteplice clamorosa occasione sprecata dalla Lazio.

Casale 5: l’impressione è che l’assenza di Romagnoli al suo fianco lo condizioni un po’. Prende un giallo in apertura, poi regala letteralmente un pallone assurdo agli avversari.

Hysaj 6: di nuovo titolare, ormai il posto sembra suo. Dà equilibrio, non soffre più di tanto, in avanti potrebbe incidere di più.

Luis Alberto 6: si muove, si sbatte e si propone anche in inserimento. Le azioni più pericolose portano la sua marca. Dal 76′ Cataldi sv

Vecino 5,5: buon primo tempo, poi poco dopo l’ora di gioco ha tre occasioni da zero metri. Si dice che il motivo per cui non sia arrivato il gol sarà oggetto di approfondite ricerche degli scienziati del mistero.

Basic 6: sbaglia qualche scelta di troppo, ma nel complesso sufficiente.

Romero 5,5: partita oscura, soprattutto in fase offensiva dove si vede poco. Si sacrifica, pulisce qualche pallone. Però niente di eccezionale. Dal 66′ Cancellieri 6: buona voglia, poca precisione.

Immobile 6: chiamato a uno sforzo ulteriore, non si può pretendere troppo da un giocatore che avrebbe bisogno di prendere pian piano il ritmo. Fatica in alcuni frangenti, provoca il rosso. Si era guadagnato in teoria anche un rigore, ma viene ammonito per simulazione. Sempre prezioso.

Felipe Anderson 6: bene ma non benissimo. Al solito è poco incisivo, dovrebbe prendere in mano la squadra in queste occasioni. Lo fa ma solo in parte, comunque prestazione utile.

All.: Maurizio Sarri 6: avrebbe volentieri fatto a meno di giocare questa partita, probabilmente non sarebbe stato neanche contento di essere eliminato qui. Formazione rimaneggiata, partita non esaltante e troppi errori in costruzione. C’era un solo obiettivo: portare a casa il risultato senza danni.

Arbitro: Felix Zwayer (GER) 5: partita senza grandi episodi, al 72′ Petrescu si infuria con lui per aver interrotto una ripartenza pericolisissima in superiorità numerica. Motivo: scontro di testa, tra Gila e Casale. Fischio immediato, avesse atteso uno-due secondi in più avrebbe capito che il problema era alla coscia e non alla testa. E che quindi avrebbe potuto lasciar correre, con il Cluj messo benissimo. Comprensibile e giusta la protesta dei romeni. C’era probabilmente rigore su Immobile, giallo per simulazione inesistente.

Il tabellino di Cluj-Lazio

Ammoniti: Casale (L), Muhar (C), Immobile (L)

Espulsi: al 77′ Muhar per doppia ammonizione

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi; Malele, Janga.

A disp.: Gal, Balgradean, Petrila, Yeboah, Tiru, Hoban, Birligea, Bordeianu, Braun, Fica.

All.: Dan Petrescu

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Vecino, Basic; Romero, Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Provedel, Renzetti, Marusic, Pellegrini, Floriani Mussolini, Ruggeri, Cataldi, Marcos Antonio, Bertini, Cancellieri.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Felix Zwayer (GER)

Assistenti: Stefan Lupp (GER) e Marco Achmüller (GER)

IV uomo: Sven Jablonski (GER)

V.A.R.: Harm Osmers (GER)

A.V.A.R.: Katrin Rafalski (GER)