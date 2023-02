Mourinho dopo Roma-Salisburgo: i complimenti vanno all’escluso

La Roma batte 2-0 il Salisburgo e va agli ottavi di Europa League: il commento del match da parte di Josè Mourinho

Belotti e Dybala, con la partecipazione di Spinazzola. La Roma vola agli ottavi di Europa League con le reti della coppia gol schierata da Mourinho dal primo minuto contro il Salisburgo.

Nel post gara a ‘Sky’, il tecnico portoghese afferma: “Roma più bella della stagione? E’ una Roma bella, abbiamo fatto una partita completa. Squadra, gruppo, empatia, solidarietà. Mi è piaciuto tutto ma non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico. Dico sempre che noi allenatori siamo il prodotto finale di un lavoro di tanta gente: i miei ragazzi hanno fatto un lavoro esaustivo per consentire di preparare la squadra nel miglior modo possibile. Devo anche parlare di El Shaarawy che è stato il sacrificato ma era il mio piano B perché non avevo un piano B: era il mio uomo per cambiare la partita. Mi è dispiaciuto perché sta giocando benissimo, anche questa è la dimostrazione di come funziona tra di noi. L’ho spiegato e lui l’ha accettato: sono contento dello spirito della squadra. Una grande vittoria contro una squadra piena di qualità”.

Roma-Salisburgo, Mourinho: “Tanto lavoro di Belotti”

SPINAZZOLA – “E’ tornato molto forte nell’ultima partita, bene anche oggi, ma è più facile quando gioca bene la squadra. Oggi ho sofferto solo per il risultato, ma la partita è stata tranquilla, siamo stati in controllo. Wijnaldum sta tornando, si vede che quando entra la musica è diversa”.

BELOTTI – “Meritatissimo. Ci sono attaccanti che se non fanno gol non fanno nulla, lui anche quando non fa gol, lavora tanto per la squadra. Ha fatto una grandissima prestazione e siamo tutti felici perché lo stadio ha riconosciuto il lavoro fatto”.