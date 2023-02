L’Inter blinda Barella: triplo addio per trattenerlo

Il centrocampista nerazzurro è stato tra i migliori in campo nel match vinto in Champions League contro il Porto

Buona la prima per l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo per 1-0 ottenuto ieri sera a San Siro all’andata degli ottavi di finale di Champions League giocata contro il Porto. Un risultato che fa sperare i tifosi nerazzurri in vista del ritorno che si giocherà in Portogallo il prossimo 14 marzo.

Una gara controllata per larghi tratti dai padroni di casa, nonostante un paio di contropiedi concessi alla squadra di Conceicao e neutralizzati da uno strepitoso Onana, in una delle migliori prestazioni della sua avventura nerazzurra. Tra le note positive della serata anche la prestazione di Nicolò Barella, autore del ‘quasi’ assist che ha consentito a Romelu Lukaku di sbloccare l’incontro su ribattuta, dopo il palo colpito di testa sul cross del compagno dalla destra.

Per la continuità mostrata nel corso dei 90 minuti e la capacità di saper interpretare anche più ruoli in mezzo al campo, l’Uefa ha deciso di premiare come MVP dell’incontro Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato protagonista dell’ennesima prova di grandissimo spessore in una notte magica nel tutto esaurito del Meazza. Nonostante ciò, l’ex Milan non è stato il più votato dai tifosi nel sondaggio di questa mattina.

Calciomercato Inter, i tifosi ‘salvano’ Barella: triplo addio

Dopo il successo di ieri sera in Champions League, abbiamo chiesto ai tifosi dell’Inter quale calciatore vorrebbero blindare a tutti i costi per la prossima estate.

Il più votato dagli utenti sul canale telegram è stato proprio Nicolò Barella, in cima alle preferenze con il 55%. Alle sue spalle si è invece posizionato Alessandro Bastoni, votato dal 19% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio.

Nonostante la prova gigante contro il Porto, Calhanoglu è arrivato solamente al terzo posto con il 16%. Ultimo per gradimento invece Romelu Lukaku al 10%, autore del gol che ha consentito ai nerazzurri di strappare un risultato positivo nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League.