Nantes-Juventus, voti e tabellino primo tempo: extraterrestre Di Maria, Kean non punge

Nantes-Juventus: voti e tabellino del primo tempo del match della ‘Beaujoire’ valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Di Maria di un altro pianeta: l’argentino trascina i bianconeri

Un Angel Di Maria extra lusso permette alla Juventus di tirare un sospiro di sollievo e chiudere col doppio vantaggio la prima frazione del match nella tana del Nantes.

Il ‘Fideo’ fa letteralmente la differenza: prima s’inventa il capolavoro del vantaggio, poi entra quasi col pallone in porta trovando il tocco di mano di Pallois. Rosso per il difensore di casa e rigore che l’argentino impeccabilmente trasforma. Nel recupero la Juve sfiora il tris con il palo colpito da Kostic. Rabiot intraprendente, Fagioli ci mette personalità, l’unico a deludere finora tra i bianconeri di Allegri è Kean (preferito a Vlahovic). Il solo Blas per il momento non basta alla squadra di Kombouré.

NANTES

Lafont 6

Castelletto 5

Girotto 5,5

Pallois 4

Centonze 5,5

Sissoko 5

Chirivella 5,5 (24′ Traore 5,5)

Mollet 5

Simon 5

Blas 6

Delort 5

All. Kombouré 5

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6,5

Bremer 6,5

Alex Sandro 6

De Sciglio 6

Fagioli 7

Locatelli 6,5

Rabiot 7

Kostic 6,5

Di Maria 8,5

Kean 5

All. Allegri 7

Arbitro: Sanchez Martinez 6,5

TABELLINO

NANTES-JUVENTUS 0-2

5′ e 20′ rig. Di Maria

Nantes (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella (23′ Traore), Mollet, Simon; Blas, Delort. A disposizione: Descamps, Guessand, Moutoussamy, Coco, Ganago, Doucet, Corchia, Mostafa Mohamed. Allenatore: Kombouaré

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Paredes, Barrenechea, Vlahovic, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna)

VAR: Martinez Munuera (Spagna)

Ammoniti:

Espulsi: Pallois (N)

Note: recupero 5′