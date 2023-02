Juventus fuori dall’Europa League: “Via Allegri e cambia tutto”

La Juve si trova di fronte a un altro bivio della sua stagione. Intanto, non si fermano le critiche a Massimiliano Allegri

Ora la Juve non ha più scuse. Né le vicende giudiziarie che, per ora, hanno fortemente condizionato il cammino in Serie A, né i problemi fisici ad alcuni calciatori chiave, anche se Paul Pogba non è mai tornato, Arkadiusz Milik resta ai box e Federico Chiesa ha ancora qualche acciacco di troppo.

Contro il Nantes non ci possono essere giustificazioni: bisogna vincere e farlo bene per dare ancora una realtà e un senso alla stagione europea. Ne ha parlato in maniera approfondita il giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Calciomercato.it in diretta sul canale Twitch di Tv Play: “Se esci anche dall’Europa League sommi una figuraccia a un’altra figuraccia dopo l’uscita dalla Champions, parlavamo di una Juventus che doveva vincerla l’Europa League, invece abbiamo visto la solita Juventus, con meccanismi che non appartengono ai meccanismi della Juventus e di Allegri. Non c’è né la mentalità né il gioco“.

Bucchioni spara a zero anche sul gioco dei bianconeri, troppo votato al difensivismo e all’ottenimento del risultato, piuttosto che a un reale progetto tecnico: “Allegri è rimasto fermo al non prenderle, al 5-4-1, al difendiamoci e buttiamo avanti palla a Vlahovic. Io guarderei al futuro fossi nei dirigenti, sarei quasi felice di andare fuori dall’Europa League, sarebbe un elemento in più per cambiare tutto”.

Non solo Juventus, Bucchioni sullo stadio della Roma

Le parole sulla Juventus, però, non sono le uniche pronunciate da Bucchioni che si è soffermato anche sul tema caldissimo del nuovo stadio della Roma.

Ecco le sue dichiarazioni: “Sullo stadio di Roma ho poco da dire. Questo è un paese fermo da vent’anni, ci sono lacci dappertutto, la burocrazia cosa si è inventata negli ultimi trent’anni per qualsiasi opera pubblica? A Firenze c’è un signore che ha 300 milioni in tasca e gli hanno detto che lo stadio non si può fare”. Bucchioni poi si lancia in un’altra affermazione piuttosto precisa, viste anche le proteste delle ultime ore: “Va bene lo stadio, ma a patto che ci sia un miglioramento del quartiere“.