Lukaku show: il fuori onda fa subito il giro del web

Inter-Porto, Romelu Lukaku e il curioso siparietto poco prima della sua intervista ai microfoni di Sky.

Partita da vincere per l’Inter quella in casa contro il Porto e i nerazzurri hanno centrato l’obiettivo. Al termine di una gara piuttosto scorbutica gli uomini di Inzaghi hanno conquistato un successo di fondamentale importanza in vista del ritorno.

A sbloccare una gara che sembrava stregata per l’enorme mole di occasioni gettate al vento è stato Romelu Lukaku. L’attaccante belga, che già contro l’Udinese in campionato era ritornato al goal, ha avuto il merito di imprimere il suo sigillo da un confronto che il Porto stava incanalando nei binari dell’equilibrio. Un cross di Barella dalla corsia destra, invece, ha trovato prontissimo l’accorrente Lukaku: il belga ha anticipato tutti, colpendo prima in maniera clamorosa il palo, salvo poi depositare da due passi il pallone dell’1-0.

Inter, Lukaku e quel fuori onda prima dell’intervista a Sky

Più in genere l’ingresso in campo di “Big Rom” ha contribuito a mettere ancor di più in crisi il pacchetto arretrato dei lusitani. L’attaccante dell’Inter ha rilevato Edin Dzeko, apparso in ombra e poco incisivo. Lukaku ha dato più presenza fisica in area garantendo anche maggiore libertà di manovra a Lautaro Martinez. Che l’attaccante belga stia ritornando con il passare delle settimane quel calciatore straboccante anche da un punto di vista fisica, è ormai acclarato.

Una risalino, quella del centravanti dell’Inter, che parte da lontano. Per un calciatore della sua stazza il fatto di essere rimasto fuori per così tanto tempo ha pesato come una vera e propria spada di Damocle. Dopo qualche mese, però, Lukaku sta cominciando a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Big Rom on fire anche fuori dal rettangolo verde. Poco prima dell’intervista a Sky, infatti, il centravanti dell’Inter è stato protagonista di un curioso fuori onda. Guardandosi nelle telecamere, infatti, Lukaku scrollando il petto ha scherzato sulla riacquisita forma fisica con un messaggio eloquente: “Guarda come sono in forma“. Avversari avvisati…