Il ‘Di Maria show’ lancia la Juventus, la Lazio avanti in Conference

La Juventus batte il Nantes in Europa League, la Lazio passa in Conference League sfruttando la vittoria dell’andata contro il Cluj

Signore e signori: il Di Maria show. Il fideo si palesa in tutto il suo talento a Nantes e regala la qualificazione agli ottavi di Europa League alla Juventus.

Impiega venti minuti l’argentino per mettere in cassaforte la qualificazione. Il tempo di realizzare un gol capolavoro con un tiro che fa ad infilarsi nel set e di procurarsi e realizzare un rigore (con espulsione). Avanti di due gol e con un uomo in più i bianconeri non devono fare altro che gestire il match e portare a casa la qualificazione senza alcuna difficoltà.

Dopo l’uno-due firmato Di Maria, il Nantes è tramortito e non riesce mai a farsi vedere della parti di Szczesny con pericolosità, mentre la Juve in diverse occasioni ha la possibilità di fare il tris e trova il tris nel finale con, ancora una volta, Angel Di Maria. E0 grazie all’argentino che Allegri centra l’obiettivo e ora attende il sorteggio per scoprire il prossimo avversario.

Conference League, la Lazio supera il Cluj

Passa anche la Lazio dopo l’1-0 dell’andata. Basta lo 0-0 alla squadra di Sarri, molto rimaneggiata soprattutto i difesa, per archiviare la pratica e approdare agli ottavi di finale della competizione.

Il match non ha offerto grandi spunti con i due portieri non particolarmente impegnati. lo è Scuffet ad inizio ripresa ma Vecino da due passi lo colpisce in pieno viso, sprecando la palla del vantaggio che avrebbe evitato il finale di sofferenza. I padroni di casa negli ultimi minuti provano l’assalto senza però riuscire a trovare il gol che avrebbe portato ai supplementari. Pareggia la Lazio e stacca il pass per il prossimo turno: il pomeriggio regala un due su due all’Italia e in serata si spera in Roma e Fiorentina per il poker.

Nantes-Juventus 0-3: 5′, 20′ e 78′ Di Maria (J)

Cluj-Lazio 0-0