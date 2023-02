DIRETTA Europa League, Nantes-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo il pareggio dell’andata, gol di Vlahovic e Blas, la Juventus fa visita al Nantes per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Dopo la vittoria ottenuta in campionato contro lo Spezia, decisive le reti di Moise Kean e Angel Di Maria, la Juventus torna in campo per cercare di approdare agli ottavi di finale dell’Europa League.

L’avversario è il Nantes di Antoine Koumbouaré che è riuscito a fissare il risultato sull’1-1 all’andata all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio siglato da Dusan Vlahovic ha risposto Ludovic Blas. Sul finale, furenti polemiche per un rigore non dato dall’arbitro Pinheiro alla squadra di Massimiliano Allegri per un evidente fallo di mano in area di rigore francese. I bianconeri, come detto, arrivano all’appuntamento con quattro vittorie consecutive ottenute negli impegni nostrani, Serie A e Coppa Italia, e puntano al passaggio del turno per non perdere la possibilità di approdare alla prossima edizione della Champions League passando per la vittoria dell’Europa League, vista la penalizzazione di quindici punti che pesa sul groppone della società piemontese per la questione plusvalenze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello ‘Stadio della Beaujoire’ di Nantes.

FORMAZIONI UFFICIALI NANTES-JUVENTUS

NANTES (5-3-2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Simon; Sissoko, Chirivella, Mollet; Blas, Delort. All. Kombouaré

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri

ARBITRO: José Maria Sanchez (Spagna)