Terremoto in campionato: rischiano dalla penalizzazione all’esclusione

In Serie B c’è un tema caldo che sta agitando le acque del campionato e riguarda la Reggina: le eventuali conseguenze

Nell’assemblea di Lega B che si è svolta ieri a Milano non si è parlato solamente dei calendari playoff e playout, bensì anche del caso Reggina che in questo momento catalizza l’attenzione delle società di cadetteria.

Sotto i riflettori il tema del mancato pagamento dei contributi come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha ben spiegato ciò che riguarda la società calabrese. Il nuovo patron Felice Saladini ha chiesto a fine dicembre al Tribunale un concordato per la ristrutturazione del debito che è stato ereditato dalla precedente gestione. L’ok è sempre arrivato per la gestione ordinaria, stipendi compresi, ma non per i contributi. Una questione dunque spinosa e che andrà chiarita, con le altre società di B che attendono di capire meglio.

Serie B, caso Reggina: dalla penalizzazione all’esclusione

Balata ha il compito di garantire la regolarità del campionato, e secondo quanto evidenziato dalla rosea la Reggina rischia parecchio, spaziando da una eventuale penalizzazione di 2 punti fino all’esclusione dal torneo.

Al club amaranto viene contestato il mancato rispetto della scadenza del 16 febbraio per i contributi, una cifra di circa 2,9 milioni. Una tipologia di violazione che dovrebbe portare alla segnalazione della Covisoc alla Procura Figc fino al -2. Da qui però la stessa fonte sottolinea la difesa della Reggina con il tribunale, che esattamente nel giorno 16, avrebbe scritto al club di non pagare in quanto i contributi rientrerebbero nella ristrutturazione complessiva del debito. In sostanza i calabresi si sarebbero attenuti ad una legge dello stato, con il club che quindi si sentirebbe tutelato, ma va capito se il Tribunale era a conoscenza delle conseguenze eventuali sull’ordinamento sportivo.