Scambio e 50 milioni alla Juve: svolta Vlahovic

La Juventus stasera scenderà in campo in Europa League contro il Nantes, mentre in campionato fronteggia il -15 provando a rimontare. Servirà l’apporto di Vlahovic che in estate può essere anche uomo mercato

Non c’è margine d’errore per la Juventus di Massimiliano Allegri che affronta il Nantes in un gara da dentro o fuori in Europa League. La seconda competizione europea è anche obiettivo sensibile dei bianconeri che potrebbero sfruttarla come porta d’accesso alla Champions.

La stagione dei piemontesi è inevitabilmente condizionata dalle vicende extra campo che hanno portato ad un -15 punti in classifica che in Serie A pesa sulle ambizioni. Per questa ragione anche l’Europa League è diventata una competizione da non prendere sotto gamba. Lo sa bene Allegri che si affiderà anche a Dusan Vlahovic per provare a trovare i gol che serviranno alla Juventus, non solo stasera, ma in generale da qui alla fine della stagione. Il serbo peraltro è stato spesso ai box quest’anno e ad un solo anno dal suo arrivo a Torino le voci su un futuro nebuloso già si inseguono.

Calcomercato Juventus, dalla Spagna lanciano Vlahovic-Atletico con uno scambio

Al di là delle eventuali voci dalla Premier, è dalla Spagna che arrivano gli ultimi rumors in merito a Vlahovic, che ha potenziale e margini di miglioramento, fermo restando che si tratta di un centravanti già importante a livello internazionale.

Il suo nome stuzzica anche in Liga, tanto da interessare potenzialmente anche l’Atletico Madrid. Secondo quanto evidenziato da ‘Futbol Total’ i ‘Colchoneros’ di Simeone sarebbero molto interessati al numero 9 di Allegri in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. La stessa fonte iberica sottolinea come il club spagnolo sarebbe disposto a offrire alla Juventus 50 milioni di euro più Memphis Depay per il giocatore serbo. L’olandese peraltro è arrivato nella capitale solamente questo gennaio dopo mesi da fantasma al Barcellona.

Un solo gol finora per Depay all’Atletico (più uno col Barça), mentre Vlahovic in stagione ha messo a referto 10 reti in totale tra coppe e campionato. Suggestione che arriva semplicemente dalla Spagna e che appare comunque molto difficile.