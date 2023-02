Il rinnovo non arriva: Mendes lo può portare gratis alla Juventus

La Juventus può approfittare dell’occasione che arriva dalla Premier League: Jorge Mendes lo fa arrivare gratis

In campo questa sera contro il Nantes per ottenere il pass per gli ottavi di finale di Europa League. La Juventus prova a fare strada in Europa, in attesa di capire quel che sarà il suo destino.

Vive alla giornata il club bianconero, a causa dei procedimenti in corso che potrebbero infliggere ulteriori penalizzazioni oppure, la speranza del popolo juventino, revocare quelle già assegnate. Con la testa al campo, che martedì vede in programma anche il derby contro il Torino, la Juventus prova a proiettarsi anche al futuro e ad immaginare quali potranno essere le mosse per il prossimo anno. Un tentativo che fa i conti con tante incertezze: detto già delle questione extra-campo, c’è anche da capire se in panchina ci sarà ancora Massimiliano Allegri oppure la squadra sarà affidata ad un nuovo allenatore. Al di là di questo, qualche certezza su quelle che dovranno essere le operazioni in entrata c’è. Una di queste riguarda gli esterni di difesa, una carenza esplicitata anche dallo stesso Allegri in autunno. Le cose da allora non sono cambiate e con Cuadrado e Alex Sandro in scadenza, la necessità si è fatta ancora più pressante.

Calciomercato Juventus, acquisto gratis per la difesa

Ecco allora che i bianconeri vanno a caccia di occasioni in questa zona di campo e una potrebbe arrivare dalla Premier League. Qui Nelson Semedo è tornato a far vedere le sue qualità con l’arrivo di Lopetegui sulla panchina del Wolverhampton.

In scadenza di contratto a fine stagione, per il terzino portoghese c’è un’opzione a favore del club. Il Wolves però non ha ancora deciso se esercitarla o meno, anche per l’ingaggio percepito dal calciatore, assistito da Jorge Mendes. Ecco allora che, in caso di addio a parametro zero, il 29enne potrebbe diventare una occasione da sfruttare per la Juventus. Un affare a zero per una società che a giugno dovrà anche dare un occhio importante al bilancio, considerata la situazione attuale e la molto probabile – almeno stando alla situazione attuale – esclusione dalla prossima Champions League con tutto ciò che questo economicamente significa.