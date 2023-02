Mourinho: “Dybala, Abraham e Pellegrini disponibili”. Poi dribbla il futuro LIVE

Jose Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo. Insieme a lui Gianluca Mancini

Missione rimonta per la Roma, che domani sera all’Olimpico ospita il Salisburgo dopo il ko per 1-0 dell’andata. Mourinho dovrà affrontare gli austriaci con qualche problema di formazione, visto che Dybala e Abraham si sono allenati in gruppo.

Jose Mourinho ha preso la prola in conferenza stampa: “Per Dybala e Abraham vediamo domani. Non sono al 100%, se vogliono essere disponibili per aiutare sì. Vediamo cosa decideremo, tutti e tre insieme fanno tre dubbi, loro due e Lorenzo Pellegrini. Però sono tutti e tre disponibili per aiutare, nell’ultima partita non è stato possibile. Però ci saranno, titolari o no”.

Si aspetta un Salisburgo diverso? “Siamo 1-0 per loro. Non lo so. Difficile dirlo. Sono in vantaggio, anche se minimo e non mi sembra che per filosofia siano una squadra che pensa solo a pareggiare 0-0. Sono una squadra che vuole cercare di giocare e attaccare. Magari sarà simile alla partita di andata con un destino diverso, perché abbiamo avuto più chances di vincere”.

Berardi ha detto di essere convinto che lei resterà anche l’anno prossimo: “Non ho scambiato nessuna parola con Berardi su questo tema. È semplicemente una sua considerazione”.

Quanto è importante qualificarsi in Champions per il suo futuro? Può favorire la sua conferma? “Il giorno prima della partita l’ultima cosa a cui voglio pensare è il futuro mio o della squadra. Ora dobbiamo pensare a domani. Non è una partita di campionato, quindi o siamo dentro o siamo fuori. Non voglio neanche pensare al futuro. In questo caso il futuro è domani. Non voglio parlare della mia situazione”.

Ha visto gli occhi da dentro o fuori nei suoi giocatori? “Non ho visto negli occhi i giocatori oggi, non era il momento. Era un allenamento dopo il recupero per chi ha giocato col Verona, era un allenamento a bassa intensità. Ma sono sicuro che i ragazzi vogliono vincere, non ho dubbi che arriveremo con l’atteggiamento giusto. Anche perché questa squadra mi sorprende quando non ha l’atteggiamento giusto, perché dà sempre il massimo anche con tutte le sue limitazioni. E chi giocherà avrà gli occhi di chi vuole fare bene”.

Wijnaldum può giocare dall’inizio? “Sta migliorando, lo vediamo noi e anche voi. Contro il Verona ha fatto vedere che l’intensità sta aumentando per cui posso dire che sì, è un’opzione per noi in quel senso e non solo per 5 minuti”.