Lampo di Lukaku, l’Inter stende il Porto: Gvardiol riprende il City

Si sono chiuse da pochi istanti gli ultimi due ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri vincono grazie a Lukaku: pareggio a sorpresa tra Lipsia e City.

Terminati le ultime due gare d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al termine di una gara molto intensa, vibrante e scorbutica, l’Inter di Simone Inzaghi riesce ad imporsi ai danni del Porto per 1-0 grazie al tap-in di Romelu Lukaku.

L’attaccante del belga, partito inizialmente dalla panchina, entra in campo e decide la contesa, facendosi trovare pronto in occasione di un cross proveniente dalla destra. “Big Rom” prima viene fermato dal palo e poi da due passi insacca un pallone di nevralgica importanza. Il goal del belga permette di sbloccare una sfida che a tratti era sembrata un vero e proprio tabù per gli uomini di Inzaghi, che al tramonto del primo tempo avevano protestato per un possibile calcio di rigore ai danni di Darmian. I padroni di casa hanno avuto a lungo il pallino del gioco in mano, mancando la rete del vantaggio in almeno tre nitidice circostanze. Sfortunati, a tal proposito, Barella, Lautaro Martinez e Bastoni. Il Porto ci ha provato soprattutto in ripartenza, ma Onana è stato bravissimo ad opporsi e a sbrogliare un paio di situazioni potenzialmente pericolose.

Il goal di Lukaku dunque è giunto come una vera e propria liberazione. A spianare la strada all’Inter, in realtà, era stata anche l‘espulsione comminata ad Otavio poco prima del sigillo dell’attaccante belga. Per mole di gioco ed azioni create si tratta di un risultato assolutamente giusto. Pareggio a sorpresa, invece, tra Lipsia e Manchester City: al goal di Mahrez risponde il sigillo di Gvardiol.