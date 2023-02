Ansia Inter: “Ha sempre eliminato le squadre italiane”

L’Inter si prepara ad affrontare il Porto in Champions League. Aumenta l’ansia per un avversario temibile (ed ex di giornata) come Sergio Conceicao

Il grande appuntamento è arrivato e l’Inter non può fallire. Sì, perché quella contro il Porto rappresenta finora una delle più importanti partite della stagione.

L’incrocio di Champions League, valido per gli ottavi di finale della competizione, costituisce infatti un match cruciale, uno di quelli che può dare un’impronta completamente diversa a quest’annata. E i temi in vista della sfida sono tanti e partono soprattutto da coloro che siedono sulle due panchina. Simone Inzaghi incontrerà, infatti, Sergio Conceicao, uno che in Italia ci ha giocato, anche all’Inter, e che conosce bene le sue dinamiche. Sa anche come vincere, visto che nel recente passato e da quando è sulla panchina del Porto è riuscito comunque a portare a casa delle vittorie prestigiose. Ora è il turno dei nerazzurri, almeno nella testa dell’ex ala, ma ovviamente la Beneamata farà di tutto per rendergli la vita difficile.

Conceicao l’ammazza italiane: attenzione anche all’Inter

L’Inter, quindi, non può permettersi distrazioni o cali di concentrazione, cosa che invece è avvenuta fin troppo spesso in campionato.

Nei big match di Champions League si è svelato il vero volto di una squadra che sa attaccare e difendere, mettendo in evidenza il pezzo forte della rosa: il centrocampo. In ogni caso del Porto, di Coincecao e anche di Romelu Lukaku, ne ha parlato la giornalista Claudia Garcia ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ in onda su ‘Radio 24’: “Conceicao ha sempre trovato ed eliminato squadre italiane negli ultimi anni, Juve, Roma, Lazio, Milan…vedo che lui è fiducioso come tutto il club che vedo qui a Milano. Chi può dare più fastidio al Porto tra Lukaku o Dzeko? Direi Lukaku perché deve accendersi e deve farlo oggi, secondo me Lukaku ha colpi più imprevedibili“. Parole che fanno crescere l’ansia in casa nerazzurra e che già aveva pronunciato, anche su tanti altri temi, ai microfoni di Calciomercato.it. Insomma, l’Inter deve stare attenta e ben consapevole che non saranno accettati nuovi passi falsi.