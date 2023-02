Spalletti su tutte le furie, il fuori onda: “Ora gli telefono e gli faccio vedere”

Post partita di Eintracht-Napoli al veleno per Luciano Spalletti, spunta il fuori onda con il tecnico azzurro furioso: il motivo

Non solo sta stracciando il campionato, il Napoli continua ad incantare anche in Europa. Dopo un girone eliminatorio da favola, in Champions League, gli azzurri riprendono da dove avevano lasciato e con un’altra prestazione scintillante, in casa dell’Eintracht Francoforte, mettono una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale.

Un 2-0 senza appello, contro una squadra tedesca che ha provato a chiudere tutti i varchi, ma dopo una prima fase di equilibrio è stata letteralmente spazzata via. E anzi, per i partenopei, ci sono anche dei rimpianti (palo di Lozano, rigore sbagliato da Kvaratskhelia, gol annullato a Osimhen per un ingenuo fuorigioco, e altre occasioni clamorose nel secondo tempo) per non aver dilatato ulteriormente il punteggio e aver messo maggiormente al sicuro la situazione in vista del ritorno al ‘Maradona’ tra tre settimane. Ad ogni modo, il Napoli continua a incantare tutta l’Europa e sembra non fermarsi più. Per la gioia dei suoi tifosi e di Luciano Spalletti, che però mantiene i piedi per terra. E che ieri sera è stato protagonista di un episodio particolare che ha scatenato la sua reazione risentita, con un fuori onda che sta circolando sul web.

Eintracht-Napoli, Spalletti durante le interviste: “Mi fanno arrabbiare, ancora con queste storie?”

Nel post partita, l’allenatore dei partenopei era impegnato nelle classiche interviste. Il momento in cui Spalletti perde le staffe è a cavallo delle interviste con ‘Mediaset’ e con ‘Sky Sport’. Pochi secondi prima del collegamento con l’emittente satellitare, lo sfogo del toscano.

Spalletti ha ascoltato le parole dallo studio Mediaset, in cui si faceva riferimento ai suoi trascorsi con Roma e Inter e alla gestione di Totti e Icardi che lo avrebbe condizionato in passato. Prima di collegarsi con Sky, l’allenatore si è sfogato, come si può vedere nel video che sta circolando in rete, esclamando: “Mi fanno arrabbiare, riparlano ancora di Totti e Icardi, un’altra volta, di come li ho gestiti. Ora a uno telefono per bene, glielo faccio vedere io come li ho gestiti”, con l’inviato di Sky che cerca di calmarlo.