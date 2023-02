DIRETTA Champions League: Inter-Porto 0-0 | Via al match LIVE

Andata degli ottavi di finale di Champions League, Inter-Porto verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo le vittorie di Milan e Napoli contro Tottenham e Eintracht Francoforte, l’Inter scende in campo questa sera per tentare di rispettare il vecchio adagio del “non c’è due senza tre”. In un Meazza pieno, la squadra nerazzurra ospiterà il Porto, una delle rivelazioni della fase a gironi.

Reduce dalla buona vittoria contro l’Udinese, l’undici allenato da Simone Inzaghi incontra una delle squadre più in forma del panorama europeo, come testimonia la lunga striscia d’imbattibilità che dura ormai dallo scorso ottobre (sconfitta contro il Benfica). Come se non bastasse, i lusitani nelle ultime stagioni sono stati i carnefici di molte squadre italiane affrontate in Champions o Europa League (Roma, Juventus e Lazio) e rappresentano un vero e proprio tabù da sfatare per il calcio nostrano. Nonostante ciò, i padroni di casa possono contare su una rosa praticamente al completo, mentre Sergio Conceiçao dovrà fare fronte a quattro assenze, anche se può esultare per il recupero di Otavio e Uribe.

Quello di questa sera sarà il quinto scontro diretto in competizioni ufficiali tra le due squadre, con un bilancio sin qui favorevole per l’Inter: due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida del “Meazza” in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Porto

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe; Galeno, Otavio, Pepé; Taremi. All. Conceiçao