Il portiere rincorre il compagno: “Sei un cogl…”

L’episodio è avvenuto durante la prima frazione del match di andata degli ottavi di finale di Champions League

Con i match di questa sera, si chiude ufficialmente il programma della prima giornata delle sfide ad eliminazione diretta. In attesa del ritorno che verrà disputato tra due settimane, sembra già delinearsi il quadro delle formazioni che potrebbero chiudere agevolmente il discorso qualificazione verso i quarti di finale.

Ieri sera, ad esempio, ad Anfield non sono mancati i colpi di scena. Se il primo quarto d’ora di gioco lasciava presagire ad una possibile goleada del Liverpool, avanti di due reti sul Real Madrid, la clamorosa quanto inaspettata rimonta dei ‘blancos’ ha decisamente indirizzato le chance qualificazione delle due squadre. Il 2-5 ottenuto dalla squadra di Carlo Ancelotti obbliga a questo punto i ‘Reds’ a compiere una vera e propria impresa al Santiago Bernabeu per sperare di ottenere il pass.

Una rimonta che in ogni caso, per quanto visto in campo ieri sera, non sembra essere alla portata degli uomini di Klopp, poco incisivi in avanti ed estremamente vulnerabili in fase difensiva. Dopo lo splendido gol in apertura siglato dal colpo di tacco di Nunez, solamente un erroraccio di Courtois su un retropassaggio rischioso di Carvajal ha consentito al Liverpool di rendersi pericoloso e raddoppiare.

Liverpool-Real Madrid, il siparietto tra Courtois e Carvajal

Al termine dell’incontro vinto dal Real Madrid, sull’episodio della seconda rete degli inglesi è tornato proprio l’estremo difensore belga.

Come rivelato da ‘Defensa Central’, al termine dell’incontro Courtois ha ripreso Carvajal con tono scherzoso per averlo messo in difficoltà. Il portiere del Real Madrid, sicuramente più rilassato per l’esito finale del match, ha commentato il suo svarione prendendo in giro il compagno spagnolo.

L’ex Chelsea, rivedendo la giocata sui monitor presenti negli spogliatoi, si è rivolto al terzino dicendo: “Sei un cogli… me l’hai passata con l’effetto”. Ovviamente nessuna polemica, bensì una semplice battuta tra amici sollevati per aver portato a casa una partita che sembrava poter rovinare la nottata dei tifosi ‘blancos’.