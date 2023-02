“Offerta importante”: assalto a Mourinho, conferma in diretta

Da Inter-Porto al futuro di Taremi, il giornalista di Record Bruno Fernandes è intervenuto a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play

“L’Inter è una grande squadra, ma il Porto è formazione tignosa e di qualità nonché esperienza. Può dar fastidio ai nerazzurri, sarà una doppia sfida equilibrata”. Così Bruno Fernandes, giornalista di ‘Record’, a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play a proposito del match di stasera tra l’undici di Inzaghi e quello di Conceicao valevole per l’andata degli ottavi di Champions League.

“Taremi e Otavio, se quest’ultimo giocherà, rappresentano sulla carta gli uomini più pericolosi per i nerazzurri – ha aggiunto Bruno Fernandes – Poi dico anche Evanilson (ha recuperato in extremis, ndr), a mio avviso l’attaccante più forte che ha il Porto. Dell’Inter dico Lukaku, uno dei più forti che ha Inzaghi”.

FUTURO TAREMI – “Difficile che possa continuare al Porto e in Liga Nos un’altra stagione, penso che andrà via per un campionato più importante come la Premier, dove ha diversi estimatori. Anche club italiani come Milan e Roma sono interessati a lui”.

SERGIO CONCEICAO – “Penso che lui stia molto bene al Porto, è coinvolto nel progetto sportivo del club e ha un rapporto forte con la dirigenza. Il suo futuro poi dipenderà da come finirà la stagione, quindi ancora non si può dire se resterà o meno al Porto, il quale però punta molto su Conceicao per contrastare quello che adesso è un dominio da parte del Benfica. A Conceicao piace molto il calcio italiano, in futuro lo vedremo sicuramente in Serie A“.

OTAVIO – “Vero, il Milan ci ha provato parlando col Porto. Ma i rossoneri non sono mai arrivati alle cifre chieste da club: 40-50 milioni di euro…“.

DAVID CARMO – “Perché gioca poco? Situazione particolare, che noi giornalisti portoghesi facciamo fatica a spiegare. Hanno investito molto su di lui, ma fin qui ha avuto scarso spazio. C’è Pepe che ha 40 anni, Marcano anche è in là con l’età, sicuramente è un investimento per il futuro”.

Calciomercato Roma, Bruno Fernandes: “Offerta importante per Mourinho”

In chiusura Bruno Fernandes si è espresso anche sul futuro di José Mourinho, con la sua permanenza alla Roma tornata oggetto di discussione dopo le ultime dichiarazioni dello stesso allenatore di Setubal al termine della gara col Verona.

“È vero, ha ricevuto un’offerta importante dal Portogallo prima che venisse scelto Roberto Martinez. Il futuro di uno come Mourinho è sempre complicato da decifrare. Siccome io somiglio a Tiago Pinto (ride, ndr), penso che lui resterà alla Roma anche il prossimo anno”.