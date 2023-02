Ribaltone in panchina: a sorpresa spunta Gerrard

Vive momenti molto particolari il Paris Saint Germain, con la posizione di Cristophe Galtier in bilico in merito alla prossima stagione. La panchina parigina ha un nuovo candidato

L’inizio del 2023 non è stato propriamente irresistibile per il Paris Saint Germain che ha iniziato a perdere qualche punto di troppo in campionato, piazzando scivoloni rumorosi e recenti anche nella coppa nazionale e in Champions League.

Nell’ultimo periodo i parigini sono stati eliminati dalla Coppa di Francia per mano dei rivali del Marsiglia già agli ottavi di finale, mentre in Ligue 1 sono andati ko col Monaco e in Champions hanno invece perso l’andata degli ottavi in casa contro il Bayern Monaco per 0-1. Un rendimento che fa salire la tensione dalle parti del Parc des Princes, con la figura di Galtier in particolar modo sotto i riflettori. L’allenatore transalpino era arrivato dal Nizza per prendere in mano un gruppo di stelle e condurlo sulla retta via attraverso un gioco collettivo che potesse portare il club di Al-Khelaifi in vetta sia in patria che in Europa. Le difficoltà dell’ultimo periodo, accentuate persino dalla vittoria in rimonta per 4-3 dell’ultimo turno di campionato contro il Lille, pongono Galtier in una posizione scomoda per il futuro.

Calciomercato, dubbi sulla panchina del Paris Saint Germain: spunta anche Gerrard

I risultati regnano sovrani e il futuro della panchina di Galtier resta legatissimo ai successi o meno che potrà ottenere la sua squadra. Intanto però la tensione sale e la sua posizione resta la più scomoda di tutte da gestire.

Per il futuro Al Khelaifi starebbe seriamente pensando di affidarsi ad un nuovo allenatore, e al di là di Zidane, nei giorni scorsi è spuntato nuovamente fuori anche il nome di Tuchel. Intanto dalla Scozia lanciano un altro profilo ancora per il Paris. Secondo quanto evidenziato dallo ‘Scottish Daily Express’ Steven Gerrard sarebbe finito sul tavolo delle discussioni della dirigenza del PSG come potenziale allenatore per il post Galtier. La proprietà qatariota sarebbe quindi interessata all’ex leggenda del Liverpool che vedono come una figura di alto profilo che potrebbe valorizzarli la prossima stagione. Sarebbe una chance enorme per l’ex allenatore dell’Aston Villa, esonerato lo scorso ottobre dalla sua avventura in Premier. Gerrard da tecnico, ai tempi dei Rangers, ha peraltro anche già vinto un campionato.