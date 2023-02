Addio Serie A, in arrivo un’altra firma per il Chelsea

Un’altra super firma in arrivo per il Chelsea: l’accordo è sempre più vicino, addio alla Serie A. L’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti

Settimana decisiva in Europa League e in particolare per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Domani, a Nantes, andrà in scena il ritorno degli spareggi che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Si riparte dall’1-1 con polemiche finali dell’Allianz Stadium. Un obiettivo, quello europeo, cruciale per i bianconeri e che mette in palio l’accesso diretto alla prossima Champions League, che cambierebbe inevitabilmente i piani futuri e il prossimo calciomercato estivo. In questo senso, tra i nomi accostati al club bianconero c’è anche quello di N’Golo Kante. Il centrocampista francese è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno e seguito anche dall’Inter. Tuttavia, nonostante il lunghissimo stop per infortunio, i ‘Blues’ sembrano intenzionati a puntare ancora sull’ex Leicester.

“Il club mi ha aiutato molto e spero che mi permetta di vincere altri titoli. Spero di continuare a vivere altre belle stagioni fino ad allora. Potrei anche chiudere la carriera qui”, ha recentemente annunciato il giocatore riguardo alla sua situazione contrattuale. “Ora sono al Chelsea e quello che dicono altrove non è importante. – ha aggiunto – Il Real Madrid? Non è importante, ora gioco nel Chelsea e sono concentrato su questo”. Dall’Inghilterra arrivano importanti novità sul futuro di Kante.

Calciomercato, Kante verso il rinnovo col Chelsea

Kante, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe sempre più vicino all’accordo con il club londinese, nonostante i recenti interessamenti di Barcellona e Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, la volontà del Chelsea è quella di aspettare il giocatore e rinnovare il suo contratto oltre la scadenza fissata a giugno. I ‘Blues’ puntano ancora sul francese, e il giocatore sembra intenzionato a proseguire la propria avventura a Londra. Come riferito dal quotidiano, dunque, l’accordo per il prolungamento è più vicino. La Serie A, invece, è sempre più lontana.